Hindi India Hindi

West Bengal Elections 2026 Bjp Second List Nisith Pramanik Roopa Ganguly Candidates

Bengal Elections 2026: BJP का बड़ा दांव, इस दिग्गज को मैदान में उतारा, रूपा गांगुली को भी टिकट- देखें 111 नामों की पूरी लिस्ट

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए BJP ने दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. निशीथ प्रमाणिक और रूपा गांगुली जैसे बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर पार्टी ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी ह. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर चुनावी मैदान को और गर्म कर दिया है. इस सूची में कुल 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें कई बड़े और चर्चित चेहरे भी शामिल हैं.

सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक को लेकर हो रही है, जिन्हें पार्टी ने मथाभांगा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. निशीथ प्रमाणिक पहले कूचबिहार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, हालांकि 2024 के आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है.

रूपा गांगुली को मिला टिकट

इसके अलावा, BJP ने अभिनेत्री से नेता बनीं रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण सीट से टिकट दिया है. रूपा गांगुली पहले भी राजनीति में सक्रिय रही हैं और पार्टी की प्रमुख महिला चेहरों में गिनी जाती हैं. उनके चुनाव मैदान में उतरने से इस सीट पर मुकाबला और रोचक होने की उम्मीद है.