WB SIR: बंगाल में चुनाव आयोग का अनोखा कारनामा! एक शख्स 310 लोगों का पिता तो दूसरे शख्स के बेटे की संख्या भी चौंकाने वाली

West Bengal SIR: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में भारी तकनीकी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जहां एक ही व्यक्ति को 389 मतदाताओं के पिता के तौर पर दिखाया गया है. जानें क्या है पूरा मामला...

West Bengal SIR: भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में मतदाता सूची (Electoral Roll) की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल से सामने आए ताजा आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है. चुनाव आयोग (EC) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य की मतदाता सूची में ऐसी लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी (तार्किक विसंगतियां) मिली हैं, जो सामान्य मानवीय समझ से परे हैं.

एक शख्स 389 लोगों का पिता तो दूसरा 310

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि आसनसोल जिले के बाराबनी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 283, में एक ही व्यक्ति को 389 वोटर्स का पिता बताया गया है. इसी तरह, हावड़ा जिले के बाली, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 169, में एक अन्य व्यक्ति को 310 मतदाताओं का पिता बताया गया है. आयोग ने बेंच को बताया कि ऐसे सात मामले हैं जहां एक व्यक्ति 100 से अधिक मतदाताओं का अभिभावक जुड़ा है.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया?

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि ये आंकड़े लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की श्रेणी में आते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. अब यह जिम्मेदारी मतदाताओं की है कि वे सही दस्तावेज पेश कर अपने माता-पिता के नाम का सुधार करवाएं.

क्या है लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी?

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का अर्थ है डेटा में ऐसी कमियां जो तर्कसंगत रूप से संभव नहीं हैं. आयोग ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चार मुख्य आधार बताए हैं,

उम्र में असामान्य अंतर: यदि वोटर और उसके पिता की आयु में अंतर 15 वर्ष से कम है या 50 वर्ष से अधिक है.

दादा-दादी से आयु का अंतर: यदि वोटर और उसके दादा-दादी की आयु में अंतर 40 वर्ष से कम है.

डेटा मिसमैच: अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का डेटा 2002 की एसआईआर (SIR) सूची से मेल न खाना.

एक आदमी के नाम बहुत अधिक संतानें: एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्जनों या सैकड़ों मतदाताओं का लिंक होना.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला

आयोग ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 का डेटा पेश किया. इसके अनुसार, भारत में औसत परिवार का आकार 4.4 है, जिसका मतलब है कि एक परिवार में औसतन 2-3 बच्चे होते हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल के मामलों में यह संख्या 50 से लेकर 389 तक पहुंच गई है, जो फर्जी डेटा या फ्रॉडुलेंट मैपिंग की ओर इशारा करती है.

बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख

पश्चिम बंगाल में 2002 के स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (SIR) और वर्तमान मतदाता सूची के बीच के अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बड़ी संख्या में फेक वोटर्स को सूची में शामिल किया गया है. कोर्ट ने आयोग से इन विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे.

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) ने उन मामलों में नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है जहां 6 या उससे अधिक मतदाता एक ही व्यक्ति से जुड़े हैं. इसका उद्देश्य फेक प्रोफाइल को हटाना है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही करेगा, जिसमें आयोग को सुधार के बाद की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी.