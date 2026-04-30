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Exit Poll: बंगाल में बदलती सियासी हवा! एग्जिट पोल में BJP को 192+ सीटों का बड़ा अनुमान, TMC को झटका?
West Bengal Exit Polls: पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल ने बड़ा उलटफेर संकेत दिया है. Today’s Chanakya के मुताबिक BJP 192+ सीटों के साथ आगे दिख रही है, जबकि TMC 100+ पर सिमट सकती है. हालांकि अंतिम नतीजे 4 मई की काउंटिंग के बाद ही साफ होंगे.
West Bengal Exit Polls 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. ताजा एग्जिट पोल्स ने संकेत दिया है कि राज्य की सत्ता में बड़ा उलटफेर संभव है. Today’s Chanakya के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 192 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) 100 के आसपास सिमट सकती है.
अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा. पिछले 15 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज TMC को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिलती दिख रही है. बहुमत का आंकड़ा 147 सीटों का है और BJP इस आंकड़े से काफी आगे जाती नजर आ रही है.
एग्जिट पोल पर क्या बोले BJP-TMC?
इस चुनाव में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को हुआ। दोनों ही चरणों में 90 प्रतिशत से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जो ये दर्शाता है कि जनता में बदलाव को लेकर उत्साह और भागीदारी काफी अधिक रही. BJP ने इसे परिवर्तन की लहर बताया, जबकि TMC ने अपने विकास कार्यों पर भरोसा जताया.
क्या कहते हैं बाकी एग्जिट पोल
केवल Today’s Chanakya ही नहीं, बल्कि कई अन्य एग्जिट पोल्स ने भी BJP को बढ़त दी है. Matrize के अनुसार BJP को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि TMC 125 से 140 सीटों तक रह सकती है. P-Marq ने BJP को 150-175 सीटों का अनुमान दिया है। Chanakya Strategies और Poll Diary जैसे सर्वे भी BJP के पक्ष में रुझान दिखा रहे हैं.
हालांकि, सभी एग्जिट पोल्स एक जैसी तस्वीर नहीं दिखाते. People’s Pulse ने TMC की मजबूत वापसी का अनुमान लगाया है और उसे 177-187 सीटें दी हैं. वहीं, Janmat Polls ने भी TMC को 195-205 सीटों के साथ बढ़त में बताया है. JVC का अनुमान सबसे करीबी मुकाबले की ओर इशारा करता है, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है.
2021 के एग्जिट पोल्स
गौर करने वाली बात यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कई एग्जिट पोल्स ने कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नतीजे पूरी तरह अलग आए थे. उस समय TMC ने 215 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि BJP 77 सीटों पर सिमट गई थी.
एग्जिट पोल्स आमतौर पर मतदान के बाद किए गए सर्वे पर आधारित होते हैं और ये मतदाताओं की भावना को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ये अंतिम नतीजों से अलग भी साबित होते हैं. इसलिए इस बार भी असली तस्वीर 4 मई को मतगणना के बाद ही साफ होगी.
फिलहाल, एग्जिट पोल्स के आंकड़े यह जरूर संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार सियासी समीकरण बदल सकते हैं. अब सबकी नजरें नतीजों के दिन पर टिकी हैं, जब ये साफ होगा कि क्या वाकई परिवर्तन की लहर हकीकत में बदलेगी या TMC अपनी पकड़ बरकरार रखेगी.
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