पश्चिम बंगाल: पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने की खुदकुशी, टीएमसी दफ्तर में मिली डेड बॉडी

West Bengal: आशीष बनर्जी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है.

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टीएमसी के पूर्व विधायक आशीष बनर्जी.

आशीष बनर्जी ममता सरकार में रहे मंत्री थे

बीरभूम की राजनीति के कद्दावर चेहरों में से एक थे

एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया गया

West Bengal: पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में टीएमसी (TMC) के पूर्व विधायक आशीष बनर्जी का शव उनके घर पर बने दफ्तर में मिला है. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. 70 साल आशीष बनर्जी बीरभूम की राजनीति के कद्दावर चेहरों में से एक माने जाते थे. आईएएनसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आशीष बनर्जी के भाई प्रशांत बनर्जी ने बताया कि दरवाजे में थोड़ी सी जगह थी और देखा गया कि एक रस्सी लटक रही थी. इससे कुछ शक हुआ. फिर परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया गया और पुलिस को सूचना दी गई. रोज़ बैठकें होती थीं. रात में भी कुछ असामान्य नहीं लगा. आशीष बनर्जी पूरे दिन ऑफिस में थे. झंडा फहराया गया और सब कुछ सामान्य था.

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पुलिस ने बताया कि रामपुरहाट में उनके घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है.

कौन थे आशीष बनर्जी

पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में पहली बार टीएमसी की सरकार बनी थी, तब वे राज्य के शिक्षा और कृषि मंत्री रहे. इसके बाद वह पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने. वह रामपुरहाट सीट से 5 बार विधायक चुने गए. वह 70 साल के थे. 2026 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार ध्रुव साहा से कड़े मुकाबले में चुनाव हार गए थे.