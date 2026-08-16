पश्चिम बंगाल: पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने की खुदकुशी, टीएमसी दफ्तर में मिली डेड बॉडी

West Bengal: पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में टीएमसी (TMC) के पूर्व विधायक आशीष बनर्जी का शव उनके घर पर बने दफ्तर में मिला है. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. 70 साल आशीष बनर्जी बीरभूम की राजनीति के कद्दावर चेहरों में से एक माने जाते थे. आईएएनसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आशीष बनर्जी के भाई प्रशांत बनर्जी ने बताया कि दरवाजे में थोड़ी सी जगह थी और देखा गया कि एक रस्सी लटक रही थी. इससे कुछ शक हुआ. फिर परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया गया और पुलिस को सूचना दी गई. रोज़ बैठकें होती थीं. रात में भी कुछ असामान्य नहीं लगा. आशीष बनर्जी पूरे दिन ऑफिस में थे. झंडा फहराया गया और सब कुछ सामान्य था.
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पुलिस ने बताया कि रामपुरहाट में उनके घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है.
#BREAKING: पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और TMC विधायक आशीष बनर्जी बीरभूम के रामपुरहाट में अपने घर पर बने ऑफिस में मृत पाए गए। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। pic.twitter.com/ugHLTnQuHG
— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 16, 2026
पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में पहली बार टीएमसी की सरकार बनी थी, तब वे राज्य के शिक्षा और कृषि मंत्री रहे. इसके बाद वह पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने. वह रामपुरहाट सीट से 5 बार विधायक चुने गए. वह 70 साल के थे. 2026 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार ध्रुव साहा से कड़े मुकाबले में चुनाव हार गए थे.
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