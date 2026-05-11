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महिलाओं को फ्री बस राइड, हर परिवार को हेल्थ कवर! बंगाल में 1 जून से शुरू होंगी ये बड़ी योजनाएं
बंगाल सरकार 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और अन्नपूर्णा भंडार जैसी नई सुविधाएं शुरू करने जा रही है. इन योजनाओं का फायदा लाखों लोगों और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा.
पश्चिम बंगाल में 1 जून से आम लोगों के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू होने जा रही हैं. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. इन योजनाओं को जनता के लिए राहत और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है.
1 जून से होंगे बड़े बदलाव
बंगाल में 1 जून से आम लोगों के लिए बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और आयुष्मान भारत योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. खास बात ये है कि नई योजनाओं के साथ राज्य की पुरानी सामाजिक कल्याण योजनाएं भी जारी रहेंगी.
आयुष्मान भारत योजना
सबसे बड़ी घोषणा आयुष्मान भारत योजना को लेकर हुई है. केंद्र सरकार की यह प्रमुख स्वास्थ्य योजना अब पश्चिम बंगाल में भी लागू होगी. इसके तहत पात्र परिवारों को इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च काफी हद तक कम हो सकता है, लंबे समय से राज्य में इस योजना को लेकर चर्चा चल रही थी और अब इसे लागू करने का फैसला बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम माना जा रहा है.
आयुष्मान भारत लागू होने के बाद राज्य के लाखों परिवारों को अस्पताल और इलाज से जुड़ी सुविधाओं का फायदा मिल सकता है. सरकार का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी.
महिलाओं के लिए मुफ्त सफर
इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी 1 जून से शुरू की जाएगी. इस फैसले से रोजाना सफर करने वाली महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी वर्ग को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. सार्वजनिक परिवहन का खर्च कम होने से परिवारों के मासिक बजट पर भी राहत मिल सकती है.
सरकार ने ये भी साफ किया है कि राज्य की मौजूदा सामाजिक योजनाएं बंद नहीं होंगी. यानी नई योजनाओं के साथ पुरानी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिलता रहेगा. इससे लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन फैसलों का असर आने वाले समय में राज्य की राजनीति और सामाजिक माहौल दोनों पर दिखाई दे सकता है. खासकर स्वास्थ्य और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर जनता के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है.
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