Domestic Flight News in Unlock4.0: देश में कोरोना का कहर जारी है, हर दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं. जिससे देश में हर तरफ डर का माहौल जारी है. ऐसे में अभी भी लोग काम करने के लिए बाहर निकलने में डर रहे हैं. देश में बीते 23 घंटों में कोरोना वायरस के 53 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. वहीं 871 लोगों की इस महामारी के चलते मौत हो गई. इस बीच राज्य को महामारी से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी सरकार ने अहम फैसला लिया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों से आने वाली फ्लाइट्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं.

इन नियमों के अनुसार, जिन भी बड़े शहरों में कोरोना का प्रकोप सबसे अधिक है, वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर लगी रोक को 31 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद और नागपुर जैसे क्षेत्र से आने वाली फ्लाइट्स को पश्चिम बंगाल में लैंड करने की अनुमति नहीं है. यानि, इन क्षेत्रों से लोग अभी भी पश्चिम बंगाल नहीं आ सकेंगे.

बंगाल सरकार ने यह फैसला बढ़ते कोरोना वायरस के संकट के चलते लिया है. बता दें राज्य सरकार ने जुलाई में कोरोना वायरस से प्रभावित इलाकों से पश्चिम बंगाल आने वाली फ्लाइट्स पर रोक का आदेश जारी किया था. जो कि अब 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

यानि, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे अन्य इलाके, जो कोरोना की चपेट में हैं. यहां से पश्चिम बंगाल जाने का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और भी लंबे समय तक के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें राज्य में अभी तक 98,459 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,100 लोगों की मौत हो चुकी है और 70,328 मरीज इससे रिकवर कर चुके हैं.