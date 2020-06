कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात ‘अम्फान’ के कारण तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की मांग की और केंद्र सरकार के दल को ‘‘नुकसान के आकलन’’ की एक सूची सौंपी. चक्रवात से हुए नुकसान की समीक्षा करने आए केंद्र के दल का पश्चिम बंगाल का तीन दिवसीय दौरा शनिवार को समाप्त हो गया. गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (साइबर एवं सूचना सुरक्षा) अनुज शर्मा की अगुवाई में सात सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने दिल्ली रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक घंटे बैठक की. Also Read - ममता का मोदी सरकार पर निशाना, कहा- हम जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमें हटाने के लिए

बैठक में प्रधान सचिव राजीव सिन्हा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने चक्रवात के कारण हुए नुकसान के बारे में सात सदस्यों के दल से विचार-विमर्श किया और उन्हें कृषि, मत्स्य एवं सिंचाई समेत अन्य क्षेत्रों को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी. बयान के अनुसार राज्य सरकार ने 1,02,442 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन केंद्रीय दल के साथ साझा किया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, ‘‘हमने आकलन की एक सूची केंद्रीय दल को सौंपी है. हमने अपने विचार साझा किए और उन क्षेत्रों के बारे में बताया जहां तत्काल मदद की आवश्यकता है. उन्होंने इस पर गौर किया है.’’ Also Read - भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कई रक्षा समझौते, दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य अड्डे करेंगे प्रयोग

चक्रवात अम्फान को “राष्ट्रीय आपदा” घोषित किये जाने की मांग करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस और माकपा ने भी केंद्रीय दल से कहा कि वह नुकसान का समुचित आकलन करे जिससे प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जरूरी सहायता मिलना सुनिश्चित हो सके. पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में राज्य में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी भाजपा ने हालांकि कहा कि शब्दावली पर चर्चा करने के बजाए, प्रयास इस बात का किया जाना चाहिए कि केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे. Also Read - ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से कहा- आपको 'गुजराती खिचड़ी' बनाकर खिलाऊंगा, समोसों का भी हुआ ज़िक्र

West Bengal government told a central team that state has suffered damages of over Rs 1 lakh crore due to cyclone Amphan and submitted details of damage caused to infrastructure and various other sectors

Read @ANI Story | https://t.co/V5vRX9vuYN pic.twitter.com/H8Cpa9NRz0

— ANI Digital (@ani_digital) June 6, 2020