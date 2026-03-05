Hindi India Hindi

कौन हैं सीवी आनंद बोस? ममता बनर्जी से टकराव के बीच अचानक इस्तीफा, बंगाल की राजनीति में मचा भूचाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक इस्तीफा देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है. IAS अधिकारी से राज्यपाल बने बोस का कार्यकाल ममता सरकार से लगातार टकराव और संवैधानिक विवादों के कारण चर्चा में रहा.

C. V. Ananda Bose Resigned: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद से बंगाल की राजनीति में हलचल मची है. आनंद बोस भारत के वरिष्ठ प्रशासक और लेखक रहे हैं. वे 1977 बैच के केरल कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी रहे और प्रशासन में कई अहम पदों पर काम किया.

नवंबर 2022 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था. इससे पहले वे राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रशासक और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे. बोस केवल प्रशासक ही नहीं बल्कि लेखक और विचारक भी रहे हैं. उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और हाउसिंग, पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं. संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में भी उनका योगदान रहा है और उन्हें कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं.

क्यों दिया इस्तीफा?

ताजा जानकारी के मुताबिक, सीवी आनंद बोस ने नई दिल्ली में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वे करीब साढ़े तीन साल तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे. हालांकि, उनके इस्तीफे की आधिकारिक वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन ये फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य की राजनीति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों पर टकराव चर्चा में था.

राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन, कानून-व्यवस्था और आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले जैसे मुद्दों को लेकर लगातार तनाव देखने को मिल रहा था. माना जा रहा है कि इन राजनीतिक और संवैधानिक विवादों के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है. फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया और नए राज्यपाल को लेकर जल्द फैसला होने की संभावना है.