बंगाल हाईवे पर बारिश के कारण बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 6 की मौत, 29 घायल, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एनएच-27 पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 29 यात्री घायल हो गए. बारिश से फिसलन भरी सड़क हादसे की वजह मानी जा रही है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 21, 2026, 10:09 PM IST
बंगाल हाईवे पर बारिश के कारण बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 6 की मौत, 29 घायल, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

West Bengal Bus Accident: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (NH-27) पर उल्लादाबरी इलाके में एक यात्री बस और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 अन्य घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

मौके पर मोजूद लोगों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल कर्मी और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. बचावकर्मियों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया. गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज जारी है और कई की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

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पुलिस कर रही मामले की जांच

शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी, जिससे वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा और यह दुर्घटना हुई. हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सड़क की स्थिति, वाहनों की गति और चालक की भूमिका सहित सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.

हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा. पुलिस और प्रशासन ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क को फिर से चालू कराया. इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं.

जिला प्रशासन लगातार अस्पतालों और दुर्घटनास्थल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि घायलों को हरसंभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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