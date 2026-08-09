बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी के काफिला पर हमला, बोलीं- बड़ा पत्थर लगता तो माथा फट जाता

Mamata Banerjee Attack: हलिशहर में ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला किया. गाड़ी पर कीचड़, बोतलें और जूते फेंके गए. जानिए ममता ने पत्थर फेंकने की घटना पर क्या कुछ बोला...

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बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी के काफिला पर हमला (Image: IANS)

Mamata Banerjee Attack: बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हलिशहर में पूर्व CM ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया. ममता बनर्जी एक TMC कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं. इस कार्यकर्ता की शुक्रवार को पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था. जब ममता बनर्जी का काफिला हलिशहर पहुंचा, तो गुस्साई भीड़ ने रास्ता रोक दिया. लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और विरोध करना शुरू कर दिया.

गाड़ी पर फेंकी बोतलें, जूते और कीचड़

ममता बनर्जी की गाड़ी को भीड़ ने आगे नहीं बढ़ने दिया. प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर कीचड़ फेंका और पानी की बोतलें, जूते और चप्पलें भी बरसाईं. इस दौरान भीड़ ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारे लगाए. प्रदर्शनकारी उन्हें चोर और डकैतों की रानी जैसे ताने दे रहे थे. कुछ ही देर में मौके पर तनाव बढ़ गया. हालात बिगड़ते देख पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला. सुरक्षा घेरा बनाकर ममता बनर्जी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

बोलीं- बड़े पत्थर से माथा फट जाता

हमले को लेकर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर बड़े-बड़े पत्थर फेंके. ममता बनर्जी के मुताबिक, हमला इतना खतरनाक था कि अगर गाड़ी की खिड़कियां खुली होतीं, तो पत्थर लगने से उनका माथा फट सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी में मौजूद लोगों की जान को भी खतरा था. ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा.

पुलिस और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

ममता बनर्जी ने इस घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह सब पुलिस के सामने हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा को सुरक्षा दे रही है और सवाल किया कि आखिर राज्य में यह सब क्या चल रहा है. दूसरी ओर, इस घटना के पीछे स्थानीय कार्यकर्ता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर लोगों का गुस्सा बताया जा रहा है. परिवार ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है.

कस्टडी में मौत के बाद बढ़ा गुस्सा

मृत TMC कार्यकर्ता के परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. इसी मामले को लेकर इलाके में पहले से तनाव था. ममता बनर्जी जब परिवार से मिलने पहुंचीं, तो विरोध कर रही भीड़ का गुस्सा सामने आ गया. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर ममता बनर्जी को सुरक्षित बाहर निकाला. घटना के बाद हलिशहर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.