'मछली खाने के लिए पूरे साल बचाते हैं पैसे...' धीरेंद्र शास्त्री को बंगाली कल्चर पर BJP की मंत्री का तगड़ा जवाब

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जो लोग धार्मिक होने का दावा करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के पीछे मांसाहारी खाना बनाते हैं, उन्हें धार्मिक नहीं बल्कि पाखंडी कहा जाएगा.

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अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. (ANI)

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन (मछली-मांस) न खाने और पंडालों के पास इसकी बिक्री न करने की अपील की थी. इसे लेकर बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद छिड़ गया है.अगले महीने से शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं. पश्चिम बंगाल में नवरात्र के छठे दिन से विजया दशमी तक दुर्गापूजा मनाई जाती है. बंगाली समुदाय के लिए दुर्गापूजा और मछली सबसे बड़ा इमोशन है. ऐसे में सत्ताधारी दल BJP और विपक्षी पार्टी TMC ने धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

TMC और BJP दोनों ही पार्टियों का कहना है कि बंगाल में किसी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में किसी बाहरी को बताने की जरूरत नहीं है. बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने तो धीरेंद्र शास्त्री को बंगाली कल्चर को पढ़ने की नसीहत दे दी है. अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. उनके पास महिला व बाल विकास, सामाजिक कल्याण, नगर विकास और नगर पालिका कार्य जैसे विभाग हैं.

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अग्निमित्रा पॉल बोली- बंगाल की संस्कृति अलग

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “कोई बाहरी व्यक्ति बंगाल की परंपराओं को नहीं समझ पाएगा. धीरेंद्र शास्त्री जहां से आते हैं, वहां नवरात्रि मनाई जाती है. 9 दिनों तक देवी मां की पूजा होती है, वहां सभी लोग शाकाहारी भोजन करते हैं. ज्यादातर राज्यों में ऐसा होता है. लेकिन, पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता. अगर धीरेंद्र शास्त्री को लगता है कि बंगाल की संस्कृति भी दूसरे राज्यों जैसी है तो ऐसा नहीं है.”

कोई बाहरी नहीं बताएगा क्या खाना है और क्या नहीं- पॉल

अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “हम पूरे साल पैसे बचाते हैं, ताकि दुर्गापूजा के 4 दिनों में रेस्तरां जा सकें. मांस और हिलसा मछली खा सकें. मैंने बार-बार कहा है कि हमें कोई नहीं बताएगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कब बाहर जाएंगे या कब आएंगे.” अग्निमित्रा पॉल ने इस मामले में राजनीति न करने की अपील की है.

धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा था?

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जो लोग धार्मिक होने का दावा करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के पीछे मांसाहारी खाना बनाते हैं, उन्हें धार्मिक नहीं बल्कि पाखंडी कहा जाएगा. उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों से मांसाहारी खाना छोड़ने की अपील की थी.

TMC ने भी जताई आपत्ति

TMC ने भी इस मामले को लेकर धीरेंद्र शास्त्री को घेरा है. TMC विधायक कुणाल घोष ने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बयान बंगाली समुदाय का अपमान है. उनके इस बयान के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए.

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