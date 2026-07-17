मुर्शिदाबाद ट्रेन हादसा: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन और वैन की टक्कर, कुल 7 घायल 3 की मौत, जिनमें 2 छात्र

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के बेरहामपुर में शुक्रवार, 17 जुलाई सुबह एक पैसेंजर ट्रेन की टक्कर से स्कूल वैन में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो छात्र शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह 7 बजे हुई, जब छात्र स्कूल जा रहे थे. घायल छात्रों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों का दावा है कि लेवल क्रॉसिंग खुली थी. घायल छात्रों का ब्लॉक अस्पताल में इलाज चल रहा है. कुल 7 घायल हैं, कुछ मुर्शिदाबाद मेडिकल में भर्ती हैं.
एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर (ADRM) की अगुवाई में 10 सदस्यों की एक जांच टीम मुर्शिदाबाद ट्रेन हादसे की जांच कर रही है. काम में लापरवाही बरतने के आरोप में दो रेलवे कर्मचारियों – एक गेटमैन और एक सुपरवाइजर – को सस्पेंड कर दिया गया है. रेलवे ने साफ किया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ईस्टर्न रेलवे के अधिकारी ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 7 बजे कर्ना सुबर्णा रेलवे स्टेशन के पास एक लेवल-क्रॉसिंग गेट पर हुआ. उन्होंने कहा, “छात्रों को स्कूल ले जा रही पूल कार, कटवा से करीब 48 किलोमीटर दूर कर्ना सुबर्णा स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट पर रेल लाइन पार कर रही थी, तभी एक लोकल ट्रेन ने गाड़ी को टक्कर मार दी.” अधिकारी ने PTI को बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए 10 सदस्यों की एक टीम मौके पर भेजी गई है. उन्होंने कहा कि हादसे के समय लेवल क्रॉसिंग गेट खुला हुआ था.
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल वैन को ट्रेन की टक्कर लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 छात्र शामिल हैं. घायल छात्रों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चश्मदीदों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी और जैसे ही स्कूल वैन उसे पार कर रही थी, सामने से आ रही ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी.
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