West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का आज गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुखर्जी ने कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. वो 75 वर्ष के थे और पिछले कई दिनों से बीमार थे.

राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने खुद इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे. सीएम ने आगे कहा कि वरिष्ठ नेता का पार्थिव शरीर कल सुबह शुक्रवार को कोलकाता के रविंद्र सदन में रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें.

West Bengal minister & senior TMC leader Subrata Mukherjee passes away at SSKM hospital in Kolkata at the age of 75, confirms CM Mamata Banerjee. His mortal remains will be kept at Rabindra Sadan, Kolkata tomorrow morning for people to pay their last respects, says CM

