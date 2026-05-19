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बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला! 66 जातियों को फिर मिली मान्यता, नौकरी और सरकारी सेवाओं में मिलेगा 7% कोटा

पश्चिम बंगाल सरकार ने 66 समुदायों को दोबारा OBC सूची में शामिल कर 7 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाए गए इस कदम से राज्य की राजनीति, सामाजिक समीकरण और आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है.

Published date india.com Published: May 19, 2026 11:25 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला! 66 जातियों को फिर मिली मान्यता, नौकरी और सरकारी सेवाओं में मिलेगा 7% कोटा

पश्चिम बंगाल में आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक फैसला सामने आया है. राज्य सरकार ने 66 समुदायों को दोबारा OBC लिस्ट में शामिल करते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों और सेवाओं में 7 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है. ये फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में OBC आरक्षण को लेकर लगातार बहस और कानूनी विवाद चल रहा था.

सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिन समुदायों को वर्ष 2010 से पहले OBC सूची में शामिल किया गया था, उन्हें फिर से नियमित मान्यता दी जा रही है. इनमें कई पारंपरिक और सामाजिक समुदाय शामिल हैं. खास बात ये है कि इस सूची में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदायों के नाम भी मौजूद हैं.

आरक्षण ढांचे को लेकर नई बहस शुरू

इस फैसले की पृष्ठभूमि मई 2024 में आए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ी है, जिसमें कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की कई OBC श्रेणियों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि पिछली व्यवस्था में नियमों और प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया गया. इसके बाद राज्य की OBC सूची और आरक्षण ढांचे को लेकर नई बहस शुरू हो गई थी.

अब सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नई व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया है. पहले राज्य में OBC आरक्षण दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था. ज्यादा पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब कुल OBC आरक्षण 7 प्रतिशत तक सीमित हो गया है. सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. प्रशासन का दावा है कि जिन समुदायों को लंबे समय से पिछड़ा माना जाता रहा है, उन्हें सरकारी अवसरों में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

हालांकि, इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीमित आरक्षण के भीतर बड़ी संख्या में समुदायों को शामिल करने से प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है. इससे अलग-अलग OBC समूहों के बीच अवसरों को लेकर असंतोष भी पैदा हो सकता है.

कुछ सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक कदम बताया है. वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार से पूरी आरक्षण नीति को स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि भविष्य में नए विवादों से बचने के लिए एक स्थायी और पारदर्शी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए.

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फिलहाल बंगाल में OBC आरक्षण का यह नया फैसला राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. आने वाले दिनों में इसका असर भर्ती प्रक्रिया, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक रणनीतियों पर साफ दिखाई दे सकता है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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