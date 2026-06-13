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बागी सांसद सायोनी घोष और सुदीप बंद्योपाध्याय पर ममता का एक्शन, TMC के सभी पदों से किया बर्खास्त

ममता के करीबी कुणाल घोष को सुदीप बंदोपाध्याय की जगह नॉर्थ कोलकाता संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष बनाया गया है. सायोनी घोष AITC यूथ प्रेसिडेंट थीं. अब उनकी जगह अर्नब बनर्जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 13, 2026, 11:27 PM IST
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद TMC राजनीतिक संकट का सामना कर रही है. एक के बाद एक सांसद साथ छोड़ते जा रहे हैं. इस बीच ममता बनर्जी ने बागी सांसद सायोनी घोष और वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय पर एक्शन लिया है. उन्हें TMC के सभी पदों से हटा दिया गया है. ममता के करीबी कुणाल घोष को सुदीप बंदोपाध्याय की जगह नॉर्थ कोलकाता संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष बनाया गया है. सायोनी घोष AITC यूथ प्रेसिडेंट थीं. अब उनकी जगह अर्नब बनर्जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है.

सौगत रॉय और ज्योतिप्रिय मल्लिक कार्यसमिति में शामिल

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इस बैठक में सौगत रॉय और ज्योतिप्रिय मल्लिक को कार्यसमिति में शामिल कर लिया गया है. कोलकाता उत्तर जिले के अध्यक्ष पद पर सुदीप बंद्योपाध्याय की जगह अब कुनाल घोष को लाया गया है.

संगठन को और मजबूत बनाने के लिए हुए बदलाव

कल्याण बनर्जी ने साफ कहा कि ये बदलाव संगठन को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी थे. उन्होंने बताया कि सुदीप बंद्योपाध्याय, माला रॉय और एक अन्य नेता, जो दूसरी तरफ चले गए और अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश में लगे थे, उन्हें कार्यसमिति से हटा दिया गया है.

इस्तीफे और खाली पदों का मामला

ये TMC की कार्यसमिति की बैठक थी. TMC के सीनियर सांसद और ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी ने बताया कि TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने क्या-क्या आदेश दिए हैं. उनके मुताबिक, सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह से दो अहम जगहें खाली हो गईं. उसे भरने को लेकर बातचीत हुई. पार्टी अब इन पदों पर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है.

बागियों के खिलाफ बरतेंगे सख्ती

बनर्जी ने कहा कि पार्टी के अंदर से ही ये संकेत मिल रहे हैं कि जो लोग संगठन की एकजुटता के खिलाफ काम करेंगे, उनके साथ सख्ती बरती जाएगी. TMC अब साफ तौर पर कह रही है कि बागी रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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