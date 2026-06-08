35 दिन में ढह गया ममता बनर्जी का किला! 15 साल तक बंगाल पर राज करने वाली TMC में कैसे शुरू हुई बगावत? इस्तीफे से लेकर टूट तक की पूरी कहानी

‘असली TMC कौन?’ का मामला अगर चुनाव आयोग के पास जाएगा, तो चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अधिकार का विवाद खड़ा हो सकता है. यही रास्ता शिवसेना और NCP के मामलों में अपनाया गया था.

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बंगाल विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भबानीपुर सीट से हरा दिया था. (PTI)

पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी ऐसा समय था जब ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को चुनौती देना लगभग असंभव माना जाता था. 2011 में वामपंथी (लेफ्ट) शासन को सत्ता से बाहर करने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति पर डेढ़ दशक तक दबदबा बनाए रखा. लेकिन, 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद महज 35 दिनों में हालात इस कदर बदल गए कि पार्टी अब अपने सबसे बड़े अस्तित्वगत संकट से गुजरती दिखाई दे रही है.

TMC में इस्तीफों का जैसे मौसम चल रहा है. पहले सांसद काकोली घोष ने इस्तीफा दिया. फिर ममता ने विधायक ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाला. इसके बाद 80 में से 58 विधायकों अलग गुट बना लिया. 20 सांसद भी ममता की छांव से निकल आए और NDA को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया. और तो और लोअर लेवल पर भी बगावत शुरू हो गई. उत्तर दमदम में TMC के 21 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया. बहुत कम समय में ममता बनर्जी के साथ इतना कुछ हो गया है कि जिसका हिसाब करना मुश्किल है. आइए जानते हैं TMC में इस्तीफे से लेकर टूट तक की पूरी कहानी:-

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चुनावी हार ने हिला दी नींव

4 मई 2026 को आए विधानसभा चुनाव परिणामों ने बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी. TMC 2011 से लगातार सत्ता में थी, चुनाव में महज 80 सीटें ला पाई और सत्ता से बाहर हो गई. BJP ने राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पहली बार सरकार बनाई. खुद ममता बनर्जी अपनी भबानीपुर सीट सुवेंदु अधिकारी से हार चुकी हैं. यह हार सिर्फ सरकार जाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पार्टी के अंदर वर्षों से दबे असंतोष को भी बाहर ले आई.

हार के बाद शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप

चुनाव हारने के तुरंत बाद TMC के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे. कई नेताओं ने पार्टी की चुनावी रणनीति, टिकट बंटवारे और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल खड़े किए. पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि नेतृत्व ने जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुनना बंद कर दिया था. फैसले लेने की प्रक्रिया कुछ लोगों तक सीमित हो गई थी. कई नेताओं ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया.

बगावत का केंद्र बनी उत्तराधिकार की राजनीति

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, चुनावी हार ने उन नेताओं को खुलकर बोलने का मौका दिया जो लंबे समय से पार्टी में अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे थे.TMC के अंदर उभरते संकट का एक बड़ा कारण पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को माना जा रहा है. हाल के घटनाक्रमों में कई बागी नेताओं ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला करने के बजाय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए. बागी खेमे का आरोप है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई थी और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका लगातार कम होती जा रही थी.

इस्तीफे, निष्कासन और अलग गुट की चर्चा

हार के कुछ ही दिनों बाद कई नेताओं ने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी. कुछ नेताओं ने इस्तीफा दिया, जबकि कुछ को अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया गया. इसके बाद बागी नेताओं ने अलग गुट बनाने की कवायद तेज कर दी. मौजूदा संकट को कई पर्यवेक्षक ‘ममता बनाम बागी’ से ज्यादा ‘अभिषेक मॉडल बनाम पुराने TMC नेताओं’ की लड़ाई मान रहे हैं.

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स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बागी खेमे ने खुद को एक अलग राजनीतिक धड़े के रूप में पेश करना शुरू किया. इससे यह संदेश गया कि असंतोष अब व्यक्तिगत नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित राजनीतिक चुनौती का रूप ले चुका है.

क्यों नहीं घिरीं ममता?

पार्टी में असंतोष के बावजूद ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता अब भी कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बरकरार मानी जा रही है. कई बागी नेता भी सीधे तौर पर ममता के खिलाफ बोलने से बचते दिखे हैं.राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि TMC की पहचान आज भी काफी हद तक ममता बनर्जी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है. यही कारण है कि बगावत के बावजूद अधिकांश हमले संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व की दूसरी पंक्ति पर केंद्रित रहे हैं.

15 साल की सत्ता के बाद सबसे बड़ा संकट

2011 में सत्ता में आने के बाद TMC ने लगातार चुनावी सफलताएं हासिल कीं, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टियों के सामने अक्सर संगठनात्मक जड़ता, गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष जैसी चुनौतियां आती हैं. बंगाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. चुनावी हार ने पार्टी के भीतर मौजूद विरोधाभासों को उजागर कर दिया है। जो नेता पहले नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते थे, अब वे संगठन में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं.

अब आगे क्या?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या TMC इस संकट से उबर पाएगी या फिर यह बगावत किसी बड़े विभाजन का रूप ले लेगी. अगर बागी नेताओं का समूह और मजबूत होता है, तो पार्टी के सामने विपक्ष की भूमिका निभाने की चुनौती भी कठिन हो सकती है.

क्या ममता से छिन सकता है TMC का नाम और निशान?

‘असली TMC कौन?’ का मामला अगर चुनाव आयोग के पास जाएगा, तो चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अधिकार का विवाद खड़ा हो सकता है. यही रास्ता शिवसेना और NCP के मामलों में अपनाया गया था. ऐसे में ममता बनर्जी गुट और ऋतुब्रत बनर्जी गुट को बहुमत साबित करना होगा. चुनाव आयोग इसी के आधार पर फैसला लेगी. अगर फैसला ऋतुब्रत बनर्जी गुट के पक्ष में जाता है, तो उद्धव ठाकरे (अटूट शिवसेना) और शरद पवार (अटूट NCP) की तरह ममता बनर्जी से भी पार्टी का नाम और निशान छिन सकता है.

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