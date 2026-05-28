इस्तीफे, गिरफ्तारियां और बगावत..., 'शुभेंदु राज' में हिली TMC की नींव! अब तक कितनों ने छोड़ा 'ममता दीदी' का साथ?

पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद TMC (टीएमसी) पर संकट गहराता दिख रहा है. नेताओं के इस्तीफे, लगातार एफआईआर, गिरफ्तारियां और अंदरूनी कलह ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

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West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में ऐसा माहौल बना है, जिसने सत्ताधारी टीएमसी की चिंता बढ़ा दी है. पार्टी के भीतर लगातार बढ़ती नाराजगी, नेताओं के इस्तीफे, भ्रष्टाचार के आरोप और कई जिलों में पुलिस कार्रवाई ने राजनीतिक तापमान को और तेज कर दिया है’ बीजेपी इसे ‘शुभेंदु राज’ का असर बता रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रही है.

सबसे ज्यादा चर्चा TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार और पार्टी के लोकसभा चीफ व्हीप कल्याण बनर्जी के विवाद को लेकर हो रही है. काकोली घोष ने पार्टी के पदों से इस्तीफा देने के बाद लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि संसद के अंदर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. इस विवाद ने टीएमसी के अंदरूनी मतभेदों को खुलकर सामने ला दिया है.

दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि काकोली घोष पर पुराने मामलों में जांच का दबाव है और उसी कारण ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं. इस बयानबाजी ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. इससे पहले भी कई टीएमसी नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी.

एक्शन में सरकार

राज्य में कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों में भी लगातार कार्रवाई हो रही है. अलग-अलग जिलों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं. कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है. पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद कई नेताओं पर आर्थिक अनियमितताओं, जमीन कब्जाने और अवैध संपत्ति रखने जैसे आरोप लगे हैं.

लगातार हो रहे इस्तीफे

राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा 127 पार्षदों और स्थानीय नेताओं के इस्तीफे को लेकर हो रही है. नगरपालिकाओं और पंचायतों से जुड़े इन इस्तीफों ने ये संकेत दिया है कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है. टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी पार्टी पद छोड़ते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया.

बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक उसके संपर्क में हैं. बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने यहां तक कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व अनुमति दे दे तो कई टीएमसी सांसद तुरंत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं. इन दावों के बाद बंगाल की राजनीति में दलबदल की अटकलें और तेज हो गई हैं.

सत्ता परिवर्तन के संकेत

इधर शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं. कई जिलों में उनकी बैठकों में टीएमसी से जुड़े नेताओं की मौजूदगी ने भी सियासी चर्चाओं को हवा दी है. बीजेपी इसे सत्ता परिवर्तन के संकेत के तौर पर पेश कर रही है, जबकि टीएमसी नेताओं का कहना है कि पार्टी अभी भी राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत है.

हालांकि, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है. अगर टीएमसी के अंदर असंतोष इसी तरह बढ़ता रहा, तो इसका असर स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा की राजनीति तक दिखाई दे सकता है. वहीं, बीजेपी इस मौके को अपने विस्तार के रूप में देख रही है और लगातार टीएमसी पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है.