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दिल को चीरते हुए निकल गई गोली, कई ऑर्गन हो गए फेल... सामने आई सुवेंदु अधिकारी के PA की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या, इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है.

Published date india.com Published: May 7, 2026 5:02 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
दिल को चीरते हुए निकल गई 2 गोली, कई ऑर्गन हो गए फेल... सामने आई सुवेंदु अधिकारी के PA की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद राज्य में हिंसा घटनाएं होने लगी हैं. बुधवार की रात BJP नेता और ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सुवेंदु अधिकारी और BJP ने TMC पर हत्या का आरोप लगाया है. इस बीच चंद्रनाथ रथ की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि रथ को नजदीक से 4 गोलियां मारी गई थीं. इनमें से 2 गोली उनके दिल को चीरते हुए पार निकल गई थी. शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. इससे उनकी मौत हो गई. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती ऑब्जर्वेशन है. डिटेल रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा. इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है. हत्या में इस्तेमाल की गई बिना नंबरप्लेट की एक बाइक मिल गई है.

ममता को हराया, इसलिए रथ की हुई हत्या-अधिकारी
सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या, इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसकी जितनी भी निंदा करें वह कम है. हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है.” इस चुनाव में अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम से मैदान में थे. दोनों ही सीटों से उन्हें भारी वोटों से जीत मिली है.

रथ की मां ने भी कहा-बेटे की हत्या से लिया हार का बदला
उधर, चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा कि TMC ने अपनी हार का बदला मेरे बेटे की हत्या कर लिया. कुछ नेताओं ने पहले धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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