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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बंगाल के इन सीटों फिर से कराया जाएगा मतदान
West Bengal Re Voting: बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, शनिवार को इन सीटों पर होगा फिर से मतदान.
West Bengal Re Voting: पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में शनिवार को दोबारा मतदान कराया जाएगा. चुनाव आयोग ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि चुनाव सही तरीके से हो सके और सभी वोट सही ढंग से गिने जाएं. डायमंड हार्बर, मगराहाट और फलता जैसे क्षेत्रों में यह कदम उठाया गया है. यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई थी.
15 बूथों पर दोबारा वोटिंग का फैसला
भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि कुल 15 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डाले जाएंगे. ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं. जिला स्तर पर मिली रिपोर्ट और लोगों की शिकायतों की जांच के बाद यह फैसला लिया गया है. आयोग का कहना है कि हर वोट की अहमियत होती है, इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर दोबारा मतदान होगा. वहीं, डायमंड हार्बर के 4 बूथ भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इन जगहों से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थीं, इसलिए यहां दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया गया. चुनाव आयोग का मकसद है कि हर मतदाता को सही और सुरक्षित माहौल में वोट देने का मौका मिले.
फलता में जांच अभी जारी
फलता विधानसभा क्षेत्र को लेकर अभी जांच चल रही है. चुनाव आयोग ने कहा है कि वहां से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि वहां भी दोबारा मतदान की जरूरत है या नहीं. आयोग की टीमें लगातार अलग-अलग इलाकों से आ रही जानकारी पर नजर रख रही हैं.
फलता क्षेत्र में कुछ राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया था कि ईवीएम मशीन के बटन के पास गलत तरीके से लेबल लगाए गए थे. इससे वोटिंग प्रक्रिया पर असर पड़ सकता था. इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग अब ज्यादा सख्ती दिखा रहा है. इसका मकसद साफ है. चुनाव पूरी तरह साफ और भरोसेमंद तरीके से कराना, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे.
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