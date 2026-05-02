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बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर हुआ पुनर्मतदान, री-पोलिंग में 86.90% वोटिंग

पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग, ईवीएम गड़बड़ी के आरोप और लोगों का विरोध. जानें पूरी खबर डिटेल में.

Published date india.com Published: May 2, 2026 9:43 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
west bengal election repoll news
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West Bengal Repoll: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम सीटों के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई गई. सुबह 7 बजे शुरू हुई प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चली. इसमें 11 बूथ मगराहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर के थे. लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और वोटिंग का माहौल काफी एक्टिव रहा. चुनाव आयोग के मुताबिक शाम तक लगभग 86.90% वोटिंग दर्ज की गई, जो काफी ज्यादा मानी जा रही है और लोगों की भागीदारी को दिखाती है.

वोटिंग प्रतिशत और लोगों की भागीदारी

मगराहाट पश्चिम के बूथों पर करीब 86.11% और डायमंड हार्बर में 87.60% वोटिंग हुई. 15 में से 14 बूथों के आंकड़े सामने आ चुके थे, जिससे साफ है कि री-पोलिंग में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इतनी ज्यादा वोटिंग यह दिखाती है कि लोग अपने वोट के अधिकार को लेकर जागरूक हैं. स्थानीय लोगों ने लाइन में लगकर वोट डाला और पूरे दिन मतदान केंद्रों पर अच्छी भीड़ देखने को मिली, जिससे चुनाव प्रक्रिया सक्रिय नजर आई.

ईवीएम गड़बड़ी के आरोप

बीजेपी ने इन बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. पार्टी का कहना था कि कुछ जगहों पर उनके चुनाव चिन्ह वाले बटन को टेप से ढक दिया गया था. इस मामले के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद कई शिकायतें दर्ज की गईं. लोगों ने बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में गड़बड़ी की भी बात कही. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

लोगों की नाराजगी और विरोध

कुछ मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखी गईं, लेकिन कई लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि दोबारा वोटिंग क्यों हो रही है. कुछ लोगों ने कहा कि पहले वोटिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई थी. वहीं कई लोगों ने इलाके की खराब सड़कों और पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताई. फलता इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी पर डराने-धमकाने के आरोप लगाए और सड़क जाम कर विरोध भी किया. इससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया.

आगे क्या होगा?

चुनाव आयोग अब पूरे मामले की जांच कर रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर और बूथों पर भी दोबारा वोटिंग हो सकती है. अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राज्य में इस बार कुल वोटिंग 92% से ज्यादा रही, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है. अब सभी की नजर चुनाव के नतीजों और आगे के फैसलों पर बनी हुई है.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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