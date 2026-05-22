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West Bengal: PM मोदी को जिस दुकानदार ने खिलाया था झालमुड़ी, उसे लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी, दहशत में परिवार
PM Modi Jhalmuri seller death threat:पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ की बनी 'झालमुड़ी' खिलाकर चर्चा में आए बिक्रम साऊ को अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे उनका पूरा परिवार दहशत में है.
Jhalmuri seller death threat: जो लोकप्रियता कभी किसी छोटे दुकानदार की जिंदगी संवार सकती थी, आज वही उसके और उसके पूरे परिवार के लिए खौफ की वजह बन गई है. पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के झालमुड़ी विक्रेता बिक्रम साऊ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, झालमुड़ी खिलाने के चलते जान से मारने की धमकी मिल रही है. उन्हें ये धमकियां इंटरनेशनल कॉल से लगातार आ रही है. आइये जानते हैं इस बारे में…
PM मोदी को झालमुड़ी खिला हुए थे फेमस
बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ग्राम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. रैली खत्म होने के बाद जब पीएम मोदी का काफिला सड़क मार्ग से लौट रहा था, तब वे अचानक सड़क किनारे झालमुड़ी बेचने वाले बिक्रम साऊ की दुकान पर रुक गए. पीएम मोदी ने न सिर्फ बेहद चाव से बिक्रम के हाथ की बनी झालमुड़ी खाई, बल्कि उनके काम और परिवार के बारे में बड़े प्यार से बातचीत भी की. इस घटना के बाद बिक्रम साऊ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं. वे रातों-रात स्थानीय लोगों और इंटरनेट के चहेते स्टार बन गए, और लोग दूर-दूर से उनके पास झालमुड़ी खाने आने लगे.
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इंटरनेशनल नंबर्स से फोन कॉल्स
बिक्रम साऊ ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से उनके मोबाइल फोन पर लगातार अनजान और अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल आ रहे हैं. इनमें प्रमुख रूप से पाकिस्तान (+92) और बांग्लादेश (+880) के देश कोड वाले नंबर शामिल हैं. पीड़ित दुकानदार के मुताबिक, उन्हें वॉयल फोन कॉल्स के साथ-साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स भी आ रहे हैं. इन कॉल्स को उठाने पर दूसरी तरफ से उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की सीधी धमकियां दी जा रही हैं.
दहशत में परिवार
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही इस तरह की धमकियों ने बिक्रम साऊ और उनके पूरे परिवार को गहरे डर और चिंता में डाल दिया है. एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बिक्रम का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी धमकियां मिलेगी. वर्तमान में उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंता सता रही है. उनकी दुकान पर अब ग्राहकों की भीड़ की जगह एक अजीब सी वीरानी और सन्नाटा पसर गया है.
जांच में जुटी पुलिस
इस गंभीर घटना की जानकारी मिलते ही बिक्रम साऊ ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया है और जांच शुरू कर दी है. जिन विदेशी नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें साइबर सेल की मदद से ट्रैक किया जा रहा है. इस घटना ने पूरे झाड़ग्राम इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग भी बिक्रम के परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है.
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