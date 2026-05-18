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West Bengal Suvendu Adhikari Government Stopped Welfare Funds For Imams Temple Priests

बंगाल में मौलवी-पुजारियों को अब नहीं मिलेगी सरकारी पॉकेटमनी, CM सुवेंदु अधिकारी ने बंद कर दी ममता की ये योजना

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु कैबिनेट ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे.

सुवेंदु अधिकारी ने भबानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया था. 9 मई को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली (PTI)

पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं. CM अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाली सरकारी पॉकेटमनी यानी मानदेय को बंद करने का फैसला लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों के लिए चल रही मानदेय योजना 1 जून से बंद हो जाएगी.

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने मार्च में विधानसभा चुनावों के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को मिलने वाला मानदेय 500 बढ़ाया था. इसके बाद राज्य की रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को हर महीने 3000 रुपये मिल रहे थे. मुअज्जिन और पुजारियों को 2000 रुपये की मदद दी जा रही थी.

महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना

सुवेंदु अधिकारी ने एक तरफ इमामों और पुजारियों के लिए मानदेय योजना बंद करने का ऐलान किया है. दूसरी तरफ महिलाओं के लिए दो योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है. सुवेंदु सरकार राज्य की महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये देने और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू करने वाली है.

‘लक्ष्मी भंडार योजना’ के लिए दोबारा अप्लाई की जरूरत नहीं

सरकार ने कहा कि जो महिलाएं पहले से ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का लाभ ले रही हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की जांच के लिए बनेंगे 2 आयोग

इसके अलावा TMC सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की जांच के लिए 2 आयोग बनेंगे. दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे. वहीं, राज्य में सातवां वेतन आयोग गठित करने और OBC सूची में बदलाव जैसे अहम निर्णय भी लिए गए हैं.

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