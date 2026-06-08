अवैध वसूली के आरोप में TMC नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, फालता सीट से लड़ा था चुनाव

जहांगीर खान नेपाल भागने की फिराक में था. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले यह दावा किया गया था कि जहांगीर के समर्थकों ने महिलाओं को गैंगरेप की धमकी दी थी. इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है.

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जहांगीर ने 2026 का विधानसभा चुनाव फालता सीट से लड़ा था. (ANI)

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को TMC नेता जहांगीर खान को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास से हुई. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ 7 FIR की गई थीं. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, जहांगीर खान नेपाल भागने की फिराक में था. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले यह दावा किया गया था कि जहांगीर के समर्थकों ने महिलाओं को गैंगरेप की धमकी दी थी. इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है.

खान ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांगा था गिरफ्तारी से संरक्षण

मई 2026 में जहांगीर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी और गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा था. उनका आरोप था कि उनके खिलाफ लगातार कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं. जहांगीर के खिलाफ 2019 में दर्ज एक मामले में और फालता री-पोल से पहले हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी दी थी.

#WATCH | West Bengal STF brings arrested TMC leader Jahangir Khan to Kolkata. He was wanted in several cases of Falta PS under Diamond Harbour PD, was arrested today at around 1430 hours from Panitanki Bazar under Kharibari PS by STF in a joint raid with the Darjeeling Police… pic.twitter.com/jQWNlxBcwq — ANI (@ANI) June 8, 2026

फालता सीट से लड़ा था चुनाव

जहांगीर ने 2026 का विधानसभा चुनाव फालता सीट से लड़ा था. दोबारा चुनाव से 48 घंटे पहले ही जहांगीर ने मैदान छोड़ दिया था और कहा था कि वे चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं. बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा. इस सीट पर 21 मई को वोटिंग हुई थी. नतीजे 24 मई को आए थे.

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फालता में BJP उम्मीदवार को मिली थी जीत

फालता में 2011 के बाद लगातार 3 बार TMC को जीत मिली थी, लेकिन इस बार BJP ने सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड बना था. BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने 1,09,021 के अंतर से जीत दर्ज की. दूसरी बार हुए चुनाव के नतीजों में जहांगीर 7783 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे.

‘पुष्पा’ स्टाइल की बनाई थी छवि

जहांगीर खान ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को फिल्म ‘पुष्पा’ के किरदार की तरह पेश किया था. उन्होंने कई बार फिल्म का चर्चित डायलॉग ‘पुष्पा झुकेगा नहीं साला’ भी बोला था. हालांकि, चुनाव नतीजे आने के बाद से जहांगीर खान लापता थे.

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