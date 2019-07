कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता का शव रविवार को हुगली जिले के गोगाट में एक नहर से बरामद किया गया. पुलिस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से लापता 45 वर्षीय काशीनाथ घोष का शव कोलकाता के पश्चिम में 90 किलोमीटर दूर गोगाट के कोटा गांव की नहर से बरामद किया गया.

West Bengal: Body of BJP worker Kashinath Ghosh recovered from a canal in Hooghly’s Goghat. Ghosh had been accused of being involved in the murder of TMC worker Lalchand Bagh. BJP has alleged that TMC is behind the murder of Ghosh. pic.twitter.com/ShwEKF4nTN

