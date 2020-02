मालदा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के वैष्णवनगर इलाके में रविवार की शाम को एक निर्माणाधीन पुल ढह गया जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई और सात अन्य जख्मी हो गए. पुलिस ने बताया कि घटना तब हुई जब दूसरे फरक्का पुल का गार्डर शाम करीब आठ बजे ढह गया. उन्होंने कहा कि मलबे में और मजदूर दबे हो सकते हैं.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि सात अन्य का इलाज मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. उन्होंने कहा कि सातों जख्मी लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है. अधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मी बचाव अभियान चला रहे हैं.

पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है.

West Bengal: Two dead and five injured after a portion of an under-construction bridge collapsed in Murshidabad. Injured have been admitted to a hospital. pic.twitter.com/dvDXg8ZJE6

