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बंगाल में काउंटिंग से पहले कड़ा पहरा; ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी, 500 से ज्यादा ऑब्जर्वर... 'लोहे के किले' में बंद जनादेश

पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. 293 केंद्रों और 459 हॉल में गिनती होगी. 539 ऑब्जर्वर और तीन-स्तरीय सुरक्षा तैनात है, ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके.

Published date india.com Published: May 3, 2026 10:43 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
बंगाल में काउंटिंग से पहले कड़ा पहरा; ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी, 500 से ज्यादा ऑब्जर्वर... 'लोहे के किले' में बंद जनादेश

West Bengal Assembly Elections Results: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना न रहे. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ कहा है कि इस बार काउंटिंग पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराई जाएगी.

राज्यभर में मतगणना के लिए 293 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 459 हॉल में वोटों की गिनती होगी. इनमें एकल और दोहरे दोनों तरह के हॉल शामिल हैं, ताकि प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके. हर हॉल के लिए अलग से ऑब्जर्वर तैनात किया गया है और कुल 539 पर्यवेक्षक पूरे राज्य में निगरानी करेंगे.

तीन-स्तरीय सुरक्षा का कड़ा घेरा

सुरक्षा को लेकर इस बार खास सतर्कता बरती गई है. काउंटिंग सेंटरों पर तीन-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें राज्य पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है. किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति सुरक्षा घेरा पार करने की इजाजत नहीं होगी. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की लगभग 200 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो पूरे परिसर पर नजर रखेंगी. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

काउंटिंग प्रक्रिया पर सख्त नियम

मतगणना के दौरान एजेंट और उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग क्षेत्र तय किए गए हैं. उन्हें काउंटिंग पूरी होने तक केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. अगर किसी को बाहर जाना है, तो उसे संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. हर राउंड की गिनती के बाद ही डेटा एंट्री की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गलती या भ्रम की स्थिति न बने. इसके अलावा माइक्रो-ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर भी मौजूद रहेंगे, जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे.

भीड़ और जुलूस पर सख्ती

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की भीड़ या जुलूस की अनुमति नहीं होगी. धारा 163 लागू रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसे और सख्त किया जा सकता है. किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम करने पर कार्रवाई तय है.

पुनर्मतदान और कार्रवाई

चुनाव आयोग की सिफारिश पर कुछ बूथों पर पुनर्मतदान भी कराया गया है. इसके अलावा कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिन पर चुनाव प्रक्रिया में लापरवाही के आरोप हैं. मतगणना के दौरान बिजली की कोई समस्या न हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोड शेडिंग जैसी स्थिति से बचा जाए और हर केंद्र पर बैकअप व्यवस्था रखी जाए.

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शांतिपूर्ण काउंटिंग की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनता से अपील की है कि मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह या हिंसा से दूर रहें. उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह मतदान शांतिपूर्ण रहा, उसी तरह काउंटिंग भी बिना किसी विवाद के पूरी होगी. कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है. अब सबकी नजरें कल के नतीजों पर टिकी हैं, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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