'ज्यूडिशियल अफसर पर सवाल उठाने की जुर्रत ना करें, वे पहले से ही...' बंगाल सरकार को SC ने फटकारा- जानें पूरा मामला

Supreme Court West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया में लगे ज्यूडिशियल अफसरों की निष्ठा पर सवाल उठाने को लेकर राज्य सरकार, चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है. सीजेआई सूर्यकांत ने इस रवैये से नाराजगी जताते हुए कहा कि ये अधिकारी पहले से ही ओवरटाइम काम कर रहे हैं और उनकी भूमिका को कमतर आंकना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

West Bengal voter roll revision: लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया की बुनियाद है एक सटीक वोटर लिस्ट. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल अफसरों की नियुक्ति की थी, लेकिन हाल ही में जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने इन अफसरों की कार्यशैली और फैसलों पर संदेह जताया, तो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा. सीजेआई ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां कीं, वे सरकारी तंत्र और कानूनी लड़ाई लड़ रहे पक्षों के लिए एक बड़ा सबक हैं.

‘ज्यूडिशियल अफसरों पर शक बर्दाश्त नहीं’

मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सख्त लहजे में चेतावनी दी. सीजेआई ने कहा कि ज्यूडिशियल अफसरों पर सवाल उठाने की जुर्रत भी न करें! आप उनसे और किस तरह के बलिदान की उम्मीद करते हैं? वे पश्चिम बंगाल के हटाए गए मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के लिए दिन-रात ओवरटाइम काम कर रहे हैं. मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा! कोर्ट ने साफ किया कि इन अधिकारियों की निष्ठा पर संदेह करना पूरी प्रक्रिया को कमजोर करने जैसा है.

अपीलीय ट्रिब्यूनल का होगा गठन

कोर्ट ने एक नई व्यवस्था देते हुए निर्देश दिया कि यदि किसी मतदाता का दावा ज्यूडिशियल अफसरों द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो उसके लिए एक स्वतंत्र अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए. इस ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और पूर्व जज शामिल होंगे. कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इन सदस्यों के नाम सुझाएंगे, जिन्हें बाद में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा अधिसूचित किया जाएगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मतदाताओं के पास अपनी बात रखने का एक अंतिम और निष्पक्ष कानूनी मंच मौजूद रहे.

अधिकारियों को मिले लॉजिस्टिक सपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जो न्यायिक अधिकारी ओडिशा और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से इस काम के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें पर्याप्त रसद और रसद सहायता (Logistical Support) प्रदान की जाए. सीजेआई ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि असली मकसद वोटर्स की समस्या का समाधान होना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज्यूडिशियल अफसरों द्वारा दिए गए आदेश किसी प्रशासनिक या कार्यकारी मंच पर चुनौती नहीं दिए जा सकेंगे.

दस लाख से अधिक आपत्तियों का निपटारा

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कोर्ट का ध्यान उन 10 लाख से अधिक आपत्तियों की ओर खींचा, जिनका निपटारा किया जा चुका है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों की आपत्तियों का निपटारा हो गया है, उनकी एक पूरक सूची (Supplementary List) प्रकाशित की जाए. यदि इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष को कोई शिकायत है, तो उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच के समक्ष उपस्थित होने की छूट दी गई है. वहीं, ट्रिब्यूनल के सदस्यों का मानदेय (Honorarium) भी चुनाव आयोग द्वारा वहन किया जाएगा.

