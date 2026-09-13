पश्चिम बंगाल में प्रेम संबंध के शक में युवती की हत्या, शव बैग में भरकर बाइक से ले जा रहा था आरोपी

आरोप है कि युवक को युवती के किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवती की हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान अमित कुमार महतो के रूप में हुई है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 19 साल की एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक को युवती के किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवती की हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान अमित कुमार महतो के रूप में हुई है. घटना बलरामपुर थाना क्षेत्र की है. पुलिस का आरोप है कि हत्या के बाद अमित ने युवती के शव को एक बैग में रखा और उसे बाइक से ठिकाने लगाने के लिए निकल गया. रविवार तड़के पुलिस की चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया. पुलिस अधिकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 1:30 बजे बलरामपुर थाना क्षेत्र में नाके पर वाहनों की जांच चल रही थी. इसी दौरान पुलिस को आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. बाइक रोककर तलाशी लेने पर बैग में युवती का शव मिला. पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पति को किसी दूसरे से रिश्ते का शक

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती और आरोपी एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. दोनों पढ़ाई के सिलसिले में पुरुलिया शहर के बाहरी इलाके में अलग-अलग मेस में रह रहे थे. बताया जा रहा है कि कुछ समय से दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को शक था कि युवती किसी दूसरे युवक के संपर्क में है. इसी बात को लेकर उसने शनिवार रात युवती को अपने मेस में बुलाया था. वहां दोनों के बीच बहस हुई और इसी दौरान युवती की हत्या कर दी गई. इसके बाद आरोपी शव को बैग में रखकर बाइक से उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार की है. घटनास्थल को सील कर दिया गया है और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी

आरोपी को रविवार को पुरुलिया की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 9 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की. इस मामले में मृतका के एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म की शिकायत भी दर्ज कराई है. हालांकि, पुलिस ने इस आरोप को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. मृतका के पिता ने मामले में कई और लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है. उन्होंने पुलिस से पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है. परिवार के मुताबिक, युवती पुरुलिया शहर में रहकर नर्सिंग की कोचिंग कर रही थी. शनिवार दोपहर खाना खाने के बाद वह कोचिंग के लिए निकली थी. इसके बाद परिवार का उससे संपर्क नहीं हो पाया. उसका फोन काफी देर तक बंद रहा, जिसके बाद परिवार पुरुलिया पहुंचा और पुलिस से उसकी मौत की जानकारी मिली. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. (IANS Hindi)