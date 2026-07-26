रेल यात्री ध्यान दें! मुंबई में राहत, तो गुजरात में भारी बारिश के कारण वंदे भारत समेत कई ट्रेनें कैंसिल; देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways train update today: पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल-माहिम के बीच प्रस्तावित नाइट जंबो ब्लॉक कैंसिल किया है, वहीं गुजरात के अहमदाबाद-विरमगाम रेलखंड पर जलभराव के कारण वंदे भारत और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों को 26 जुलाई के लिए रद्द कर दिया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 26, 2026, 6:36 AM IST
Train cancelled list
कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट
  • 25-26 जुलाई रात को मुंबई सेंट्रल–माहिम के बीच प्रस्तावित जंबो ब्लॉक रद्द हो गया है, सभी ट्रेनें सामान्य चलेंगी.
  • अहमदाबाद–विरमगाम रेलखंड पटरियों पर पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है.
  • साबरमती-वेरावल वंदे भारत और गांधीनगर-वेरावल इंटरसिटी एक्सप्रेस (19119/20) पूर्णतः रद्द हैं.
  • स्टेशन जाने से पहले NTES ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर पर अपनी ट्रेन का करंट स्टेटस अवश्य चेक करें.

Train cancelled today: रविवार (26 जुलाई) के दिन भारतीय रेलवे ने ट्रेन सेवा लेकर दो बड़े अपडेट जारी किए हैं. सूचना के मुताबिक, मानसून की बारिश और परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं के बीच जहां मुंबई में लोकल और एक्सप्रेस यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, वहीं गुजरात की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी जलभराव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी स्टेशन के लिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और लेटेस्ट रनिंग स्टेटस अवश्य जांच लें.

मुंबई सेंट्रल-माहिम जंबो ब्लॉक रद्द

मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर सफर करने वाले दैनिक यात्रियों और वीकेंड पर यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है. शनिवार-रविवार 25 और 26 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि को मुंबई सेंट्रल से माहिम के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर प्रस्तावित जंबो ब्लॉक (Jumbo Block) को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है. इस ब्लॉक के रद्द होने से अप और डाउन दिशा की सभी लोकल ट्रेनें और लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय और ट्रैक पर सामान्य रूप से संचालित होंगी. इससे वीकेंड पर देर रात यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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गुजरात में बारिश का कहर

दूसरी ओर, गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पश्चिम रेलवे के राजकोट एवं अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले अहमदाबाद–विरमगाम रेलखंड पर छारोड़ी और विरमगाम स्टेशनों के बीच रेल पटरियों पर पानी भर गया है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे प्रशासन ने इस मार्ग पर चलने वाली कई प्रमुख प्रीमियम और इंटरसिटी ट्रेनों को 26 जुलाई 2026 को पूरी तरह रद्द (Fully Cancelled) करने का निर्णय लिया है.

रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची

जलभराव के कारण 26 जुलाई 2026 को अपनी प्रारंभिक यात्रा शुरू करने वाली निम्नलिखित ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी:

  • ट्रेन संख्या 26901: साबरमती – वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस- पूर्णतः रद्द
  • ट्रेन संख्या 26902: वेरावल – साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस– पूर्णतः रद्द
  • ट्रेन संख्या 19119: गांधीनगर कैपिटल – वेरावल इंटरसिटी एक्सप्रेस – पूर्णतः रद्द
  • ट्रेन संख्या 19120: वेरावल – गांधीनगर कैपिटल इंटरसिटी एक्सप्रेस – पूर्णतः रद्द

यात्रियों के लिए रेलवे की जरूरी सलाह

रेलवे प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाई हुई है और पटरियों से पानी निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. यात्रियों को सलाह दिया कि वे अपनी ट्रेन का करंट स्टेटस जानने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे DRM Ahmedabad / Western Railway के ऑफिशियल एक्स-हैंडल) पर जारी अपडेट्स देखते रहें.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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