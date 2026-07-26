रेल यात्री ध्यान दें! मुंबई में राहत, तो गुजरात में भारी बारिश के कारण वंदे भारत समेत कई ट्रेनें कैंसिल; देखें पूरी लिस्ट

Train cancelled today: रविवार (26 जुलाई) के दिन भारतीय रेलवे ने ट्रेन सेवा लेकर दो बड़े अपडेट जारी किए हैं. सूचना के मुताबिक, मानसून की बारिश और परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं के बीच जहां मुंबई में लोकल और एक्सप्रेस यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, वहीं गुजरात की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी जलभराव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी स्टेशन के लिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और लेटेस्ट रनिंग स्टेटस अवश्य जांच लें.
मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर सफर करने वाले दैनिक यात्रियों और वीकेंड पर यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है. शनिवार-रविवार 25 और 26 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि को मुंबई सेंट्रल से माहिम के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर प्रस्तावित जंबो ब्लॉक (Jumbo Block) को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है. इस ब्लॉक के रद्द होने से अप और डाउन दिशा की सभी लोकल ट्रेनें और लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय और ट्रैक पर सामान्य रूप से संचालित होंगी. इससे वीकेंड पर देर रात यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.
शनिवार-रविवार, दि. २५ व २६ जुलै २०२६ च्या मध्यरात्री मुंबई सेंट्रल–माहिम दरम्यान अप व डाऊन जलद मार्गावर नियोजित जम्बो ब्लॉक रद्द करण्यात आला आहे.@RailMinIndia | @drmbct #WRUpdates #JumboBlockUpdates pic.twitter.com/oNLLLXp5YZ
— Western Railway (@WesternRly) July 25, 2026
दूसरी ओर, गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पश्चिम रेलवे के राजकोट एवं अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले अहमदाबाद–विरमगाम रेलखंड पर छारोड़ी और विरमगाम स्टेशनों के बीच रेल पटरियों पर पानी भर गया है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे प्रशासन ने इस मार्ग पर चलने वाली कई प्रमुख प्रीमियम और इंटरसिटी ट्रेनों को 26 जुलाई 2026 को पूरी तरह रद्द (Fully Cancelled) करने का निर्णय लिया है.
#ADIUpdates | ट्रेन सेवा अपडेट
पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद–विरमगाम रेलखंड पर छारोड़ी एवं विरमगाम स्टेशनों के बीच रेल पटरियों पर जलभराव के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी।#WesternRailway #PassengerUpdate pic.twitter.com/dfN7m8qQQ0
— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) July 25, 2026
जलभराव के कारण 26 जुलाई 2026 को अपनी प्रारंभिक यात्रा शुरू करने वाली निम्नलिखित ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी:
रेलवे प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाई हुई है और पटरियों से पानी निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. यात्रियों को सलाह दिया कि वे अपनी ट्रेन का करंट स्टेटस जानने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे DRM Ahmedabad / Western Railway के ऑफिशियल एक्स-हैंडल) पर जारी अपडेट्स देखते रहें.
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