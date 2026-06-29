कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विदेश मंत्रालय ने क्यों जारी की एडवाइजरी? अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए भी जम्मू पुलिस का अलर्ट

Traffic Advisory: अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने NH-44 पर नाइट ट्रैफिक पर प्रतिबंध और ड्राई रन को लेकर नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय (MEA) ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को निजी ट्रैवल ऑपरेटरों से सावधान रहने की हिदायत दी है.

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: June 29, 2026, 8:16 AM IST
Jammu Police advisory
ट्रैफिक एडवाइजरी
  • अमरनाथ यात्रा काफिले के ड्राई रन को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं.
  • विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की.
  • विदेश मंत्रालय ने यात्रा से जुड़े सभी वैध दस्तावेज और वीजा के बिना भारत से यात्रा शुरू न करने की सलाह दी है.
  • श्रद्धालुओं को केवल रजिस्टर्ड ट्रैवल ऑपरेटरों के साथ बुकिंग करने की दृढ़ सलाह दी गई है.

Amarnath Yatra traffic Route advisory: साल 2026 की पवित्र अमरनाथ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन ने महत्वपूर्ण सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की हैं. बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए प्रस्थान करने वाले श्रद्धालुओं को जहां जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी मार्गों पर यातायात नियमों और मौसम की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं चीन सीमा पर स्थित कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए कूटनीतिक और डॉक्यूमेंट नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है.

अमरनाथ यात्रा ड्राई रन और नाइट ट्रैफिक पर रोक

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय द्वारा 29 जून 2026 के लिए जारी आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, अमरनाथ यात्रा के काफिले के ड्राई रन (Dry Run) को देखते हुए 28 और 29 जून की मध्यरात्रि से विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इसके तहत जम्मू (नगरोटा) से रात 12 बजे के बाद, उधमपुर (जखैनी) से रात 1 बजे के बाद और काजीगुंड से जम्मू की तरफ रात 12 बजे के बाद किसी भी तरह के यातायात को अनुमति नहीं दी गई है. एडवाइजरी में यात्रियों को केवल दिन के समय यात्रा करने और रामबन व बनिहाल के बीच जारी निर्माण कार्य तथा भूस्खलन/पत्थर गिरने के खतरे के चलते रात के सफर से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है.

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BRO का सराहनीय कार्य

अमरनाथ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी (SSG) मार्ग पर किजपोरा ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे यात्रा बाधित होने का बड़ा खतरा था. सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट बीकन (32 BRTF) ने तत्परता दिखाते हुए महज 48 घंटे के रिकॉर्ड समय में 120 फीट लंबा डबल-डबल बेली ब्रिज (Bailey Bridge) तैयार कर दिया है. जिसके बाद अब इस मार्ग पर बिना किसी रुकावट के आवाजाही दोबारा से बहाल हो सकी है.

कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए MEA की चेतावनी

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले नागरिकों के लिए एक सख्त चेतावनी पत्र जारी किया है. विदेश मंत्रालय को लगातार ऐसे भारतीय नागरिकों की ओर से मदद की गुहार मिल रही है, जो निजी ऑपरेटरों के झांसे में आकर बिना वैध चीनी वीजा और एंट्री परमिट के नेपाल के रास्ते यात्रा पर निकल गए और वहीं फंस गए. सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक यात्रा से जुड़े सभी वैध दस्तावेज और वीजा प्राप्त न हो जाएं, तब तक भारत से अपनी यात्रा शुरू न करें.

ऑपरेटरों का वेरिफिकेशन

मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वे केवल उन्हीं ट्रैवल ऑपरेटरों के साथ बुकिंग करें जो आधिकारिक रूप से पंजीकृत और अधिकृत हैं. गौरतलब है कि पांच साल के बाद पिछले साल दोबारा शुरू की गई कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून से अगस्त के बीच दो प्रमुख मार्गों, उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) और सिक्किम के नाथू ला (Nathu La) मार्ग से आयोजित की जा रही है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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