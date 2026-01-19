By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या होते हैं फॉग होल? क्यों दिल्ली में दिखे 90 से ज्यादा जगहों पर ये सूराख
What Are Fog Holes: 'फॉग होल' में घने कोहरे के बीच किसी खास इलाके में आसमान साफ होता है, और प्रदूषण के कारण यह घटना बढ़ रही है.
What Are Fog Holes: दिल्ली समेत देश के कई राज्यों फॉग होल की समस्या बढ़ रही है. दिसंबर और जनवरी में दिल्ली में 90 से ज्यादा फॉग होल दिखे हैं. नए शोध में ये दावा किया गया है. आइये जानते हैं कि ये फॉग होल क्या होते हैं और ये क्यों बढ़ रहे हैं और कहां-कहां पर.
क्या होते हैं फॉग होल
घने कोहरे के बीच किसी खास इलाके में आसमान साफ होता है, तो उसे फॉग होल कहते हैं. ये प्रदूषण के कारण होता है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने ही यहां फॉग होल बढ़ा दिया है.
दिल्ली के अलावा और कहां-कहां फॉग होल
पंजाब, यूपी के उत्तरी हिस्से, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग, राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से और हरियाणा में फॉग होल नजर आ रहे हैं.
क्या कहते हैं नया शोध
अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन ने यह शोध किया है, जिसमें बताया गया है कि दो दशकों से दुनिया के कई हिस्सों में फॉग होल दिख रहे हैं. लेकिन दिल्ली एनसीआर जैसे प्रदूषित इलाकों में इनमें काफी इजाफा हुआ है. नासा की सैटलाइट इमेज से ये स्टडी की गई है.
किन और देशों में दिख रहा ये होल
पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में यह समस्या खूब देखने को मिल रही है. इसका असर हवाई, रेल और सड़क मार्ग पर भी दिख रहा है. यूरोप और अमेरिका के घनी आबादी वाले इलाकों में भी ये बनते हैं.
कहां रहता है लंबे समय तक कोहरा और कहां नहीं
विशेषज्ञों के मुताबिक जिन इलाकों में पेड़-पौधे हरियाली होती है वहां कोहरा लंबे समय तक टिका रहता है. पर जहां प्रदूषण, गर्मी और अर्बन हीट होती है वहां कोहरा जल्द नष्ट हो जाता है. यूरोप के घनी आबादी वाले शहरों में भी ये देखने को मिल रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें