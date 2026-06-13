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क्या होती है ICBM मिसाइलें? भारत के पास आ गई जिन्हें रोकने की ताकत, DRDO के ट्रिपल टेस्ट ने बदला गेम

DRDO BMD Phase 2 test : DRDO ने भारत के मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज-2 का सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है. भारत अब अमेरिका, रूस और इजरायल जैसे देशों के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो 5,500 किमी से अधिक दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम हैं.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 13, 2026, 12:55 PM IST
DRDO ICBM missiles
भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम सफल रहा.

DRDO ICBM interceptor test: भारतीय डिफेंस सेक्टर से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई, जिसके अनुसार भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा एचीवमेंट हासिल किया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने महज दो दिनों के भीतर बैक-टू-बैक 3 सफल मिसाइल परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. इस परीक्षण के साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और इजरायल जैसे गिने-चुने देशों के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) को हवा में ही मार गिराने की तकनीक है.

2 दिन में 3 सफल परीक्षण

DRDO ने 10 और 11 जून 2026 को लगातार तीन फ्लाइट-टेस्ट में सफलता हासिल किया है. इन परीक्षणों में भारत ने अपने मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परखा. साथ ही भारतीय नौसेना के लिए नेवल एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज (NASM-MR) का पहला सफल प्रक्षेपण भी किया गया. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस टेस्ट को अंजाम देने के लिए, सबसे पहले दुश्मन की मिसाइल की तरह दिखने वाली एक टारगेट मिसाइल लॉन्च की गई. जमीन और समंदर पर तैनात आधुनिक वेपन सिस्टम राडारों ने इस आ रही मिसाइल का पता लगाया और इसे लगातार ट्रैक किया. इसके बाद एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम सक्रिय हुआ और उसने दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया. टेस्ट के सभी उद्देश्य पूरी तरह सफल रहे.

और पढ़ें: उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाली आठ बैलिस्टिक मिसाइलों का किया परीक्षण

क्या होती है ICBM मिसाइलें?

किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ICBM तब कहा जाता है जब उसकी मारक क्षमता 5,500 किलोमीटर, लगभग 3,400 मील, से अधिक होती है. इस मिसाइल का नाम ही इंटरकॉन्टिनेंटल है, जिसका अर्थ है कि यह एक महाद्वीप जैसे-एशिया से लॉन्च होकर दूसरे महाद्वीप जैसे- यूरोप या अमेरिका में अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है. ये मिसाइलें अपने साथ पारंपरिक बारूद के साथ-साथ बेहद विनाशकारी परमाणु हथियार ले जाने के लिए ही मुख्य रूप से डिजाइन की जाती हैं. भारत ने इसी तरह के मिसाइलों को हवा में मार गिराने की क्षमता को डेवलप किया है.

फेज-1 और फेज-2 में क्या है अंतर?

भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रोग्राम पिछले दो दशकों से लगातार विकसित कर रहा है. DRDO ने इस प्रोग्राम पर दो फेज में काम किया है. बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज-1 पर DRDO लगभग 2020 से काम कर रहा है. फेज-1 में 2,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था. इसमें दो तरह के इंटरसेप्टर काम करते हैं. 50 किमी से अधिक ऊंचाई के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD) एक्सो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर और कम ऊंचाई के लिए एडवांस एयर डिफेंस (AAD) एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर. बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज-2 के सफल होने की घोषणा आज (13 जून 2026) को की गई है. ये प्रणाली 5,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्लास की मिसाइलों को भी हवा में मार गिराने में सक्षम है.

NASM-MR का पहला सफल टेस्ट

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ ही, नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली NASM-MR (Naval Anti-Ship Missile-Medium Range) का पहला सफल परीक्षण भी किया गया. NASM-MR मध्यम दूरी की एंटी-शिप मिसाइल भारतीय नौसेना को समंदर में दुश्मन के युद्धपोतों को बहुत दूर से ही निशाना बनाने की ताकत देगी. ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को बेहद मजबूत करेगी.

क्यों जरूरी था ये परीक्षण?

बता दें कि परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्रीय माहौल में तेजी से बदल रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) तकनीक विकसित कर रहा है. इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल एक साथ कई अलग-अलग लक्ष्यों पर परमाणु हथियार गिरा सकती है. ऐसे खतरों से बचने के लिए भारत के पास फेज-2 जैसा मजबूत एयर डिफेंस शील्ड होना बेहद जरूरी था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए DRDO को बधाई दी है. वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना की है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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