बेटे अनिल के BJP में शामिल होने पर कांग्रेस नेता एके एंटनी बोले- 'गलत है यह फैसला, मैं इससे आहत हूं'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी (AK Antony) के बेटे अनिल एंटनी (Anil Antony) ने भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) का दामन थाम लिया. बेटे अनिल के बीजेपी में शामिल होने पर एके एंटनी का भी रिएक्शन आया है. एके एंटनी ने कहा कि अनिल के भाजपा में शामिल होने के फैसले से आहत हूं, यह गलत फैसला है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए एके एंटनी ने कहा, ‘अनिल के BJP में शामिल होने के फैसले ने मुझे आहत किया है. यह बहुत गलत फैसला है.

#WATCH | “Anil’s decision to join BJP has hurt me. It is a very wrong decision. India’s base is unity and religious harmony. After 2014, Modi govt came to power, they’re systematically diluting diversity and secularism….”: AK Antony on his son Anil Antony joining BJP pic.twitter.com/6Gg03qvZY0 — ANI (@ANI) April 6, 2023

एंटनी ने कहा, ‘भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है. 2014 के बाद, मोदी सरकार सत्ता में आई, वे व्यवस्थित रूप से विविधता और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रहे हैं. भाजपा केवल एकरूपता में विश्वास करती है, वे देश के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार के प्रति मेरी निष्ठा हमेशा रहेगी.’