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What Did Akhilesh Yadav First Reaction Prateek Yadav Death Say He Had Met Brother Two Months Ago

भाई की प्रतीक की मौत से भावुक हुए अखिलेश यादव, बताया- दो महीने पहले मुलाकात में क्या-क्या हुई थी बात

Prateek Yadav Death: अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि कभी-कभी कारोबार में होने वाले नुकसान की वजह से लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं.

(photo credit ANI, for representation only)

Prateek Yadav Death: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे. इसी अस्पताल में चार डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है.

अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उन्हें बचपन से जानता हूं. वह अब हमारे बीच नहीं रहे. यह बहुत दुख की बात है. बचपन से ही वह सेहत और शारीरिक तंदुरुस्ती को लेकर बहुत सचेत रहते थे. उनका सपना था कि वह जीवन में आगे बढ़ें और कोई सार्थक योगदान दें. जाहिर है, हम कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे. कानूनी प्रावधानों में जो भी निर्देश होंगे, और परिवार के सदस्य जो भी चाहेंगे, हम उसका पालन करेंगे.

मुलाकात और कारोबार में घाटे का जिक्र

अखिलेश ने बताया कि मैं उनसे लगभग दो महीने पहले मिला था. उस समय भी मैंने उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने और अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान देने की सलाह दी थी. कभी-कभी कारोबार में होने वाले नुकसान की वजह से लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं. वह अब हमारे साथ नहीं हैं; हमारे पास जो भी कानूनी रास्ते उपलब्ध होंगे, हम उन्हें अपनाएंगे.

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इससे पहले प्रतीक यादव की मृत्यु पर सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडे ने कहा था कि उन्हें सुबह 5:55 बजे मृत अवस्था में लाया गया था. पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

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