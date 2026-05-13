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भाई की प्रतीक की मौत से भावुक हुए अखिलेश यादव, बताया- दो महीने पहले मुलाकात में क्या-क्या हुई थी बात
Prateek Yadav Death: अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि कभी-कभी कारोबार में होने वाले नुकसान की वजह से लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं.
Prateek Yadav Death: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे. इसी अस्पताल में चार डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है.
अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उन्हें बचपन से जानता हूं. वह अब हमारे बीच नहीं रहे. यह बहुत दुख की बात है. बचपन से ही वह सेहत और शारीरिक तंदुरुस्ती को लेकर बहुत सचेत रहते थे. उनका सपना था कि वह जीवन में आगे बढ़ें और कोई सार्थक योगदान दें. जाहिर है, हम कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे. कानूनी प्रावधानों में जो भी निर्देश होंगे, और परिवार के सदस्य जो भी चाहेंगे, हम उसका पालन करेंगे.
#WATCH लखनऊ: अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वे हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात का बहुत दुख है… वे जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। यह दुखद है कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं। कानून और… pic.twitter.com/ZMMs5qBpdz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2026
मुलाकात और कारोबार में घाटे का जिक्र
अखिलेश ने बताया कि मैं उनसे लगभग दो महीने पहले मिला था. उस समय भी मैंने उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने और अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान देने की सलाह दी थी. कभी-कभी कारोबार में होने वाले नुकसान की वजह से लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं. वह अब हमारे साथ नहीं हैं; हमारे पास जो भी कानूनी रास्ते उपलब्ध होंगे, हम उन्हें अपनाएंगे.
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इससे पहले प्रतीक यादव की मृत्यु पर सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडे ने कहा था कि उन्हें सुबह 5:55 बजे मृत अवस्था में लाया गया था. पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
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