मोहन भागवत ने Gen Z से ऐसा क्या कह दिया, जिसकी हर तरफ होने लगी चर्चा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छात्र आंदोलनों, जेन-जी, शिक्षा, सोशल मीडिया और एलजीबीटी समुदाय समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जेन-जी को सिर्फ विरोध करने की वजह से देशविरोधी नहीं कहा जाना चाहिए.

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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छात्र आंदोलनों और जेन-जी (Gen Z) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर जेन-जी विरोध-प्रदर्शन कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे देशविरोधी हैं. उन्होंने कहा कि यह देश की अपनी नई पीढ़ी है और उनकी शिकायतों को समझने के लिए संवाद जरूरी है. एक छात्र संवाद कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि जेन-जी और जेन अल्फा मौजूदा पीढ़ी की तुलना में ज्यादा ईमानदार हैं. उनके मुताबिक देशभक्ति और सेवा की ईमानदार अपील का इन पीढ़ियों पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि युवा सवाल पूछते हैं, तर्क चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं. भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन भी सहमति बनाने का एक तरीका है. अलग-अलग विचारों के बीच बातचीत से समाधान निकलता है. अगर लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य समाज में विभाजन नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए.

छात्रों की शिकायतें बताईं वास्तविक

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हाल के छात्र आंदोलनों में उठाई गई शिकायतें वास्तविक हैं. उन्होंने माना कि देश की शिक्षा व्यवस्था में अभी काफी सुधार की जरूरत है. ऐसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा और संवाद होना चाहिए. भागवत ने कहा कि पहले की पीढ़ी बिना सवाल किए बड़ों की बात मान लेती थी, लेकिन आज की जेन-जी और जेन अल्फा हर बात पर सवाल पूछती है और तार्किक जवाब चाहती है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इसे अंग्रेजी में ‘डिबेट’ और भारतीय परंपरा में ‘शास्त्रार्थ’ कहा जाता है. उन्होंने कहा कि वह यह नहीं कहेंगे कि जेन-जी को आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में विरोध करने के भी तरीके होते हैं. उन्होंने इस संदर्भ में डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए भाषणों और संविधान की भावना को समझने की सलाह दी. उनके मुताबिक युवा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं.

शिक्षा और सोशल मीडिया पर भी रखी राय

भागवत ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत है. उन्होंने कहा कि शिक्षा पैसा कमाने का माध्यम नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के निर्माण का साधन है. सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो और गलत जानकारी के दौर में विश्वसनीय स्रोतों की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है.

पाकिस्तान, चीन, एलजीबीटी और महिलाओं पर क्या बोले?

भागवत ने कहा कि युद्ध या आतंकवाद की स्थिति में पाकिस्तान और चीन के साथ नागरिक स्तर पर संवाद उचित नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए बातचीत बंद नहीं की जा सकती. एलजीबीटी समुदाय को उन्होंने समाज का हिस्सा बताया, हालांकि समलैंगिक विवाह पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर संतुलित समाधान की जरूरत है. महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि वे हर क्षेत्र में सक्षम हैं और उन्हें सभी तरह के अवसर व प्रशिक्षण मिलने चाहिए. (IANS)