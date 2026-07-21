भारतीय क्रू को ले जा रहे जहाज पर हमले के बाद रूस ने क्या कहा? क्रेमलिन ने दिल्ली को भेजा संदेश

Russia: यूक्रेन के समुद्री रास्ते से जा रहे एक कमर्शियल जहाज पर रूसी हमले में चार भारतीय क्रू सदस्यों की मौत पर नई दिल्ली की कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. इसके बाद रूस की ओर से इस विषय पर बयान दिया गया है. मंगलवार को क्रेमलिन ने कहा कि रूस भारत के संपर्क में बना हुआ है.
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस घटना के कारण हुए राजनयिक तनाव के बावजूद मॉस्को नई दिल्ली के साथ संपर्क में है. पेस्कोव ने कहा, रूस हमारे भारतीय सहयोगियों के संपर्क में है.
रूस की सैन्य स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सेना उन जहाज़ों पर हमला कर रही है और करती रहेगी जो कीव सरकार के लिए गोला-बारूद, हथियार आदि ले जाने में शामिल हैं.
गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले कमर्शियल जहाज़ MV गोल्डन लियो पर हमले के बाद भारत की ओर से नई दिल्ली में रूस के चार्ज डी’अफेयर्स (राजनयिक प्रतिनिधि) को तलब करने के बाद आई है.
भारत ने रविवार को यूक्रेन के समुद्री रास्ते से गुजर रहे एक नागरिक जहाज पर रूसी हमले को लेकर कड़ी आपत्ति जताने के लिए रूसी चार्ज डी’अफेयर्स व्लादिमीर लादानोव को तलब किया. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने इस हमले पर अपनी “गहरी चिंता और स्पष्ट निंदा” व्यक्त की है, जिसमें चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करती हैं. रूसी चार्ज डी’अफेयर्स से कहा गया कि वे अपने अधिकारियों तक भारत की गंभीर चिंताएं पहुंचाएं कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और इसके परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिकों की जान जाना अस्वीकार्य है और इससे बचा जाना चाहिए.
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