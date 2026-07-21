राहुल गांधी के PM आवास के बाहर प्रदर्शन पर क्या बोली सरकार, क्या रही दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया?

Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन पर सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए है और वे सीजेपी के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं.

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार अपनी मांगें बदल रहे हैं. (photo credit, Social Media INC)

Rahul Gandhi Protest: दिल्ली में पीएम आवास के करीब प्रदर्शन कर रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया और मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ले गई. कई अन्य नेताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. ये विपक्षी नेता लोकनायक मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन पर सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई है.

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कांग्रेस आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन को गलत और खतरनाक मिसाल कायम की है. कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार को आपत्ति है क्योंकि परिपक्व लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है. सरकार ने हाल में पड़ोसी देशों में ऐसे ही प्रदर्शनों का हवाला दिया है.

राहुल गांधी से प्रदर्शन स्थल पर मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार अपनी मांगें बदल रहे हैं. उन्होंने पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही नहीं कही थी. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब तक चर्चा का नोटिस भी नहीं दिया गया है.

भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छा नहीं है. बिना किसी सूचना और अनुमति के प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रदर्शन करना, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

Democracy in India is happening right now. : LoP Shri @RahulGandhi pic.twitter.com/alxQntw3jK — Congress (@INCIndia) July 21, 2026

क्या कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से ?

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि युवाओं को कांग्रेस क्यों कमजोर करना चाहती है. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को पीएम नरेंद्र मोदी कमजोर करना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को धरने पर बैठा दिया है. दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि सोनम वांगचुक एक महीने से धरने पर बैठे लेकिन सरकार बात करने नहीं आई, लेकिन राहुल के धरने के एक घंटे के भीतर बातचीत शुरू हो गई है. ये क्या जुगलबंदी है.

• क्या दिल्ली पुलिस के पास महिला पुलिसकर्मी नहीं हैं?

• क्या महिला सांसद को पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा जबरन बस में ठूंसा जाना ठीक है? अमित शाह की पुलिस ने आज न सिर्फ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि महिला सम्मान की सारी मर्यादाएं लांघ दीं। देश की महिला सांसद के साथ ऐसा… pic.twitter.com/mkMi8AtcSh — Congress (@INCIndia) July 21, 2026

कुछ समय पहले, यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता, जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड़ के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गयेहैं। सरकार ने इस वरिष्ठ… — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 21, 2026



