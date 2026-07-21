राहुल गांधी के PM आवास के बाहर प्रदर्शन पर क्या बोली सरकार, क्या रही दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया?

Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन पर सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए है और वे सीजेपी के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 21, 2026, 8:45 PM IST
राहुल गांधी के PM आवास के बाहर प्रदर्शन पर क्या बोली सरकार, क्या रही दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया?
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार अपनी मांगें बदल रहे हैं. (photo credit, Social Media INC)

Rahul Gandhi Protest: दिल्ली में पीएम आवास के करीब प्रदर्शन कर रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया और मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ले गई. कई अन्य नेताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. ये विपक्षी नेता लोकनायक मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन पर सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई है.

और पढ़ें: NEET पेपर के खिलाफ PM हाउस के बाहर कांग्रेसियों का धरना, शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग | VIDEO

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कांग्रेस आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन को गलत और खतरनाक मिसाल कायम की है. कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार को आपत्ति है क्योंकि परिपक्व लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है. सरकार ने हाल में पड़ोसी देशों में ऐसे ही प्रदर्शनों का हवाला दिया है.

राहुल गांधी से प्रदर्शन स्थल पर मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार अपनी मांगें बदल रहे हैं. उन्होंने पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही नहीं कही थी. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब तक चर्चा का नोटिस भी नहीं दिया गया है.

भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छा नहीं है. बिना किसी सूचना और अनुमति के प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रदर्शन करना, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

क्या कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से?

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि युवाओं को कांग्रेस क्यों कमजोर करना चाहती है. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को पीएम नरेंद्र मोदी कमजोर करना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को धरने पर बैठा दिया है. दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि सोनम वांगचुक एक महीने से धरने पर बैठे लेकिन सरकार बात करने नहीं आई, लेकिन राहुल के धरने के एक घंटे के भीतर बातचीत शुरू हो गई है. ये क्या जुगलबंदी है.


संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.