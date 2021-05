देश में करीब हर मुद्दे पर बेबाक राय देने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (BJP MP Subramanian Swamy) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. आज शनिवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (WB CM Mamata Banerjee) से जुड़ा ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राज्य विधानसभा में बोलीं. ट्वीट में भाजपा सांसद पूछते हैं, ‘उन्होंने क्या कहा?’ उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. Also Read - Complete lockdown in India: इन राज्यों में लगा सख्त लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा भारत

ट्विटर यूजर शिव प्रसाद @shivprasath लिखते हैं, 'उन्होंने कहा कि स्वामी पर भरोसा मत करो.' जैन मितेश @_JAINMITESH लिखते हैं, 'पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद से आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा है, ये बड़ा दुखदायी है. हमें आप पर भरोसा है.' अभिषेक सिंह @abhicrusher लिखते हैं, 'सीएम की कुर्सी मिलने पर उन्होंने व्हीलचेयर छोड़ दी. बंगाल के लोगों को ठगने के लिए शानदार रणनीति थी.' ट्वीट के जवाब में एक यूजर @that_1ly_guy लिखते हैं, 'प्रधानमंत्री बनते ही किसी ने पीएम की सारी ड्यूटी छोड़ दी.'

इसी तरह एक अन्य यूजर महेश उपाध्याय @Mahesh_7374 लिखते हैं, 'वो हमेशा कहती रही हैं कि वो पीएम मोदी के खिलाफ हैं. प्रशासनिक ज्ञान के लिए उनका कोई विजन नहीं है. वो अभिषेक बनर्जी के लिए मंच तैयार करना चाहती थी.' आदित्य @adisingh2005 लिखते हैं, 'उन्होंने कहा कि स्वामी 60 पार कर गए हैं. यही कारण है कि वो ट्विटर का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.'

I believe Bengal CM Mamata spoke in the assembly today. What did she say?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 8, 2021