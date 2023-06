Elon Musk ने जो कहा वह भारत के नेतृत्व और पीएम के बारे में बहुत कुछ बताता: मस्क के मोदी फैन पर बोले अनुराग ठाकुर

PM Modi US Visit News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका गए हैं. उनकी इस यात्रा को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है. अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी दो दर्जन से ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, इसी के तहक उन्होनें टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क (Elon Musk) से मुलाकात की. इस दौरान मस्क ने कहा कि वह पीएम मोदी के बहुत बड़े फैंन हैं. उनके इस बयान के बाद से नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं, इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर बयान दिया.

मीडिया एजेंसी ANI से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, “एलोन मस्क ने जो कहा वह भारत के नेतृत्व और पीएम के बारे में बहुत कुछ बताता है. दुनिया भर की बड़ी हस्तियां भी अब पीएम मोदी की तारीफ कर रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे बहुत सी चीजें होने वाली हैं. यह एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है.”