UGC-NET के पेपर में थीं क्या-क्या गलतियां, देखें पूरी लिस्ट, क्यों NTA के पास पेपर रद्द करने के अलावा नहीं था कोई विकल्प?

UGC-NET Paper Cancel: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC-NET) के तीन पेपरों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार (16 अगस्त) को यह जानकारी दी है. यह परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच हुई थीं. इसमें कई स्पेलिंग और टाइपिंग संबंधी गलतियां हैं. आइये जानते हैं कि सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स में कौन-कौन सी गलतियां मिली हैं.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीदवारों ने स्पेलिंग की कई गलतियां बताईं, जैसे Ritzer (रिट्ज़र) को Putzer, Ghurye (घुर्ये) को Ghunye लिखा था. इसके अलावा Parsons (पार्सन्स) को Parsow और Nussbaum को Nusbaut लिखा गया था.
उम्मीदवारों और कोचिंग टीचरों ने आरोप लगाया कि पिछले UGC-NET साइकल (खासकर दिसंबर 2024 और 2025) से कई सवाल दोहराए गए थे. जैसे, इकोक्रिटिसिज्म (Ecocriticism) और फ्लैनर (Flâneur) जैसे खास लिटरेरी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल भी दोहराए गए थे, और उनके मल्टीपल-चॉइस ऑप्शन का क्रम भी वही था.
छात्रों ने भी आरोप लगाया कि पिछले एग्ज़ाम साइकल के सवाल दोहराए गए थे. ये सवाल कॉर्पोरेट टैक्स के खास नियमों और अकाउंटिंग से जुड़े थे. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी (जैसे मोदिग्लियानी-मिलर हाइपोथीसिस) और सर्विस मार्केटिंग के 7 Ps (एक्सटेंडेड) पर आधारित सवाल भी उसी मल्टीपल-चॉइस क्रम के साथ दोहराए गए थे.
NTA के बयान में कहा गया है कि इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, और उसी दिन कॉमर्स का पेपर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. एजेंसी ने बताया कि सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा.
NTA ने कहा कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में गलतियों की कई शिकायतों की जांच के लिए एक कमिटी बनाई है. UGC-NET परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों और PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय करने के लिए आयोजित की जाती है. NTA का यह फैसला इस साल एजेंसी द्वारा रद्द की गई दूसरी बड़ी परीक्षा है. इससे पहले 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया था.
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