महाराष्ट्र में 'महायुति' पर क्यों आया 'मराठी मानुष' का दिल? न ठाकरे ब्रदर्स में दम दिखा, न बची पवार में पावर
Maharashtra Election Result Analysis: पूरे महाराष्ट्र से एक साफ तस्वीर उभर रही है जिसे देखकर लगता है कि भगवा पार्टी को सहयोगियों की भी कुछ खास जरूरत नहीं है.
Maharashtra Election Result Analysis: महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा का परचम लहरा रहा है. 29 में से 23 नगर निगम में भाजपा बढ़त बनाए हुए है. महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दलों की हालत खस्ता है. आइये जानते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले नगर निगम चुनाव 2017 से 2026 आते-आते ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के आगे सभी दलों को चारों खाने चित्त हो चुके हैं.
पिछले नगर निगम चुनाव में क्या थी स्थिति
पिछले नगर निगम चुनावों में 2017 में महाराष्ट्र में कुल 27 नगर निगम थे. भाजपा ने 15 से ज्यादा जगहों पर जीत दर्ज की थी. शिवसेना-कांग्रेस ने पिछले बार 5-5 जगहों पर परचम फहराया था. वहीं एक नगर निगम एनसीपी और एक अन्य के खाते में गया था.
भाजपा की ताकत काफी बढ़ रही
अबकी बार दो सीटें महाराष्ट्र नगर निगम में बढ़ी हैं यानी कुल सीटों का आंकड़ा 27 से 29 तक पहुंचा है. शंभाजी नगर और मुंबई में ही दूसरी पार्टियां कुछ टक्कर दी है. बाकी सभी जगहों पर भाजपा और सहयोगियों का ही बोल बाला है. इससे साफ पता चलता है कि भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं. लेकिन इस बार कांग्रेस और दूसरे दल पीछे है. कांग्रेस ने पिछली बार भी ज्यादातर सीटें अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जीती थीं.
पवार का किला ढह गया
पिंपरी चिंचवड में भी भाजपा आगे हैं. इससे दिखता है कि शरद पवार और अजीत के लिए भी ये बड़ा झटका है. अजीत पवार अगर पिंपरी चिंचवड में नहीं जीत पाते हैं तो वह महाराष्ट्र के दादा कैसे बनेंगे. उनकी राजनीति भी खतरे में है. जबकि वह महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है. महाराष्ट्र में अबतक आए 2100 वार्डों के रुझानों में शरद पवार की पार्टी को मात्र 25 वार्डो में बढ़त मिलती दिख रही है. ठाणे और मीरा भायंदर में पार्टी को 4-4 सीटों पर आगे चल रही है.
एक और एक ग्यारह नहीं हो पाए ठाकरे ब्रदर्स
लगातार यह सवाल उठ रहा था कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाथ मिलाने से भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन 29 नगर निगम के नतीजों ने इस आशंका को पूरी तरह खारिज कर दिया. शक्ति प्रदर्शन और मार्मिक मराठी अस्मिता अभियान के बावजूद शिवसेना यूबीटी भाजपा की संगठित मशीनरी और शिंदे गुट के काटे गए वोटों की दोहरी चुनौती से उबर नहीं पाया.
2017 के बाद 8 साल में सब कुछ बदल गया है
शरद पवार राजनीति में किनारे लग चुके हैं. अजीत पवार और शिंदे भाजपा पर निर्भर हैं. ठाकरे ब्रदर्स की छवि को नुकसान पहुंच चुका है. इसलिए भाजपा के लिए पूरा मैदान खुला है. बाबा साहब ठाकरे के बाद से भाजपा की रीजनल पार्टियों पर निर्भरता कम हो रही है. कमजोर कांग्रेस ने बड़ा वैक्यूम बना दिया है. अब आने वाले सालों में भाजपा के सहयोगियों को सोचना होगा कि वे कहां जाएं क्योंकि भाजपा अकेले नंबर वन पार्टी बन चुकी है.
