1400 साल पहले क्या हुआ था, कैसे इबादत और बरकतों का महीना बना रमजान, हर रोजेदार को पता होनी चाहिए ये बात
रमजान का महीना शुरू हो गया है, भारत में पहला रोजा 19 फरवरी का है, इस महीने की तारीफें तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन इसके इतना खास होने के पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं क्या हैं फैक्ट्स.
साल 2026 का रमजान का महीना शुरू हो गया है. बाजारों में रौनकें हैं. रात रौशन है सबके घरों के दस्तरखान आबाद. इस महीने को नेमतों और इबादतों का महीना कहा जाता है, ये बात हम सभी जानते हैं, साल के सभी 12 महीने खुदा ने ही बनाए हैं तो इस एक महीने में ऐसा क्या खास हुआ था जिसकी वजह से यह सबसे ज्यादा बरकतों, नेमतों वाला कहा जाता है. आइए विस्तार से जानते हैं.
रमजान, इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है. यह मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था. कुरान अल्लाह की तरफ से वही (divine revelation) के रूप में उतारा गया था, जो फरिश्ते जिब्राइल ने पैगंबर मुहम्मद को सुनाया था.
- “वही” (Waḥy / وحي) अरबी शब्द है, जिसका मूल अर्थ है रहस्योद्घाटन, गुप्त संदेश, प्रकाशना या ईश्वरीय संकेत/संदेश.
- “वही”- अल्लाह की तरफ से पैगंबर को दिया गया divine revelation या ईश्वरीय संदेश, जो कुरान का स्रोत है. यह इंसानियत के लिए अल्लाह की हिदायत का सबसे बड़ा और आखिरी माध्यम था.
कुरान पूरी तरह वही के जरिए पैगंबर मुहम्मद पर 23 साल में जिब्रईल के ज़रिए शब्द-दर-शब्द वही उतारी गई. कुरान में खुद सूरह अल-बकरा (2:185) में कहा गया है- “शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल क़ुरआन…” यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया.
कुरान कैसे और कब उतारा गया?
इसकी शुरुआत रमज़ान में लगभग 610 ईस्वी में हुई थी, पैगंबर मुहम्मद हिरा की गुफा में इबादत के लिए गए थे. वहां लैलतुल क़द्र (शब-ए-क़द्र) की रात में फरिश्ता जिब्रईल आए और पहली आयतें सुनाईं:
“इक्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़…” इसका मतलब है पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया.
यह पहली वही रमज़ान के महीने में आई, और इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जो रमज़ान की आखिरी दस रातों (अक्सर 27वीं रात मानी जाती है) में से एक है.
पूरी कुरान 23 साल में उतरी
पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक कुल 23 साल लगे. कभी-कभी छोटे-छोटे हिस्से, कभी लंबे, अलग-अलग मौकों पर (जंग, मुश्किलें, सवालों के जवाब आदि के समय) जिब्रईल के ज़रिए सुनाए गए.
पैगंबर इसे याद करते और सहाबा (साथी) लिखते थे (हड्डियों, चमड़े, पत्तों आदि पर). पैगंबर के बाद इसे एक मुकम्मल किताब की शक्ल में संकलित किया गया.
आसान शब्दों में यूं समझिए कि कुरान किसी किताब के रूप में आसमान से नहीं आई, बल्कि अल्लाह ने जिब्राइल फरिश्ते के ज़रिए पैगंबर के दिल पर शब्द-दर-शब्द उतारा. रमज़ान इसलिए खास है क्योंकि इसी महीने में इसकी शुरुआत हुई .
पैगंबर जो भी संदेश देते उसे स्वर्ग से आया हुआ पुरुषों और महिलाओं के मार्गदर्शन के लिए बताया गया. कुरान की आयतों के जरिए दिशा-निर्देश की घोषणा की गई और इसे मुक्ति के साधन के रूप में समझा गया.
