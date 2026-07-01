क्या हुआ राकेश चौहान के साथ? वेनेजुएला में भारतीय नाविक की मौत, डेडबॉडी से गायब मिले हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क

Rakesh Chauhan Venezuela: राकेश चौहान की मौत कथित तौर पर एक मर्चेंट जहाज़ पर काम करने के दौरान संदिग्ध हार्ट अटैक से हुई थी. उनकी मौत 7 मई को हुई और शव 4 जून को भारत आया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 1, 2026, 2:24 PM IST
क्या हुआ राकेश चौहान के साथ? वेनेजुएला में भारतीय नाविक की मौत, डेडबॉडी से गायब मिले हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क
पोस्टमार्टम में कथित तौर पर पाया गया कि चौहान के शरीर पर सर्जरी के कई बड़े चीरे और टांके थे. (photo credit, Social Media)

Rakesh Chauhan Venezuela: वेनेजुएला में मई में भारत के 33 साल के मर्चेंट नेवी नाविक की मौत हो गई. मौत का कारण कथित रूप से दिल के दौरे को बताया गया. यह हार्ट अटैक ड्यूटी के दौरान आया था. मृतक, जिनकी पहचान राकेश चौहान के तौर पर हुई है. जब राकेश का शव जब भारत आया तो कई सवाल खड़े हो गए क्योंकि परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डेड बॉडी से कई अंग गायब हैं.

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देवरिया के रहने वाले थे राकेश चौहान

मर्चेंट नेवी नाविक राकेश चौहान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले था. परिवार का आरोप है कि वेनेज़ुएला से उनका शव बिना अंदरूनी अंगों के वापस भेजा गया. उनके शरीर में हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क नहीं था.

FSUI ने क्या कहा है

‘फेडरेशन ऑफ़ सीफ़ेयरर्स यूनियंस ऑफ़ इंडिया’ (FSUI) के मुताबिक, चौहान का शव वेनेज़ुएला के अधिकारियों से बिना किसी विस्तृत मेडिकल रिकॉर्ड या पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आया. शव के देवरिया पहुंचने के बाद, परिवार ने भारत में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की. डॉक्टरों की एक टीम ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी जांच की. जांच में कथित तौर पर सर्जरी के लगभग 22 चीरे और टांके के निशान मिले. पोस्टमार्टम में यह भी दावा किया गया कि शरीर के मुख्य अंदरूनी अंग गायब थे. इसके बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया.

उनका कहना था कि ऐसा लग रहा था कि विदेश में पहले ही पोस्टमार्टम हो चुका है. ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही दूसरी जांच की गई. पोस्टमार्टम में कथित तौर पर पाया गया कि चौहान के शरीर पर सर्जरी के कई बड़े चीरे और टांके थे. सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टरों को पता चला कि कई ज़रूरी अंग गायब थे, जिससे मौत की वजह का पक्का पता लगाना नामुमकिन हो गया.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, गायब अंगों में दिमाग, दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी, पेट, आंतें, प्लीहा, पित्ताशय के साथ-साथ थायरॉयड, हायोइड हड्डी, स्वरयंत्र, श्वास नली , मेनिन्जेस मुख्य रक्त वाहिकाएं और शरीर के अंदर के अन्य ऊतक शामिल थे.

सीएनएन नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने बताया है कि, कंपनी के अधिकारियों ने शुरू में उन्हें बताया था कि चौहान जहाज पर गिर गए थे, उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और उनका इलाज चल रहा था. अगली सुबह, उन्हें बताया गया कि उनके बचने की संभावना केवल पांच प्रतिशत है। उसी शाम बाद में, कंपनी ने उनकी मौत की पुष्टि की और कहा कि गिरने से लगी चोटों के कारण उनकी मौत हुई.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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