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Karnataka: कर्नाटक में क्या चल रहा है? सबकी निगाहें सिद्धारमैया की नाश्ता पार्टी पर, क्या डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. सिद्दारमैया के पद छोड़ने की लगभग पुष्टि हो चुकी है. माना जा रहा है कि राज्य के अगले सीएम डीके शिवकुमार होंगे.

Written by: Shivendra Rai
Published: May 28, 2026, 9:19 AM IST
(कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया इस्तीफा दे सकते हैं, फोटो क्रेडिट- IANS)
(कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया इस्तीफा दे सकते हैं, फोटो क्रेडिट- IANS)

Karnataka Politics: कर्नाटक की सियासत एक बार फिर चर्चा में है. राज्य में तीन साल पुरानी कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा आज हो सकती है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार, 28 मई को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है. माना जा रहा है कि राज्यपाल से मिलकर सिद्धारमैया अपना इस्तीफा सौंपेंगे और प्रदेश के सीएम की कुर्सी डीके शिवकुमार को सौंप दी जाएगी. सिद्धारमैया ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों को नाश्ते पर भी बुलाया है. इसमें डी.के. शिवकुमार भी शामिल हैं.

क्या होगा सिद्धारमैया भविष्य?

ये लगभग तय हो गया है कि सिद्धारमैया अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. सिद्धारमैया ने पहले ही अपने सहयोगियों को इस फैसले के बारे में भी बता दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष RV देशपांडे ने इसकी पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आलाकमान के कहने पर पद छोड़ने वाले हैं. हालांकि उनके समर्थकों ने इस्तीफा न देने का आग्रह किया है.

और पढ़ें: कर्नाटक में होने वाला है सत्ता परिवर्तन? क्या सिद्धारमैया देंगे CM पद से इस्तीफा, कांग्रेस ने कर दिया साफ

इन सबके बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को राज्यसभा में जगह और पार्टी में एक बड़ी राष्ट्रीय भूमिका देने की पेशकश की है. ये भी सामने आया है कि 77 वर्षीय सिद्धारमैया दिल्ली की राजनीति में जाने के इच्छुक नहीं हैं. राज्यसभा के लिए नामांकन 8 जून तक हो सकते हैं. इसे देखते हुए कांग्रेस आलाकमान अब भी सिद्धारमैया को मनाने की कोशिश कर रहा है.

दिल्ली में तय हुए सत्ता हस्तांतरण का फार्मूला

कर्नाटक के डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार बुधवार, 27 मई को दिल्ली में थे. माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी डी.के. शिवकुमार को सीएम बनाने के समर्थन में हैं. प्रियंका ने ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री पद के लिए शिवकुमार के दावे पर विचार करने के लिए राजी किया है. दिल्ली में लंबी चर्चाओं के बाद ही कर्नाटक में हस्तांतरण की योजना है. कर्नाटक में सहयोगियों के साथ नाश्ते के बाद सिद्धारमैया एक प्रेस कांफ्रेस कर सकते हैं जिसमें स्थिति साफ की जा सकती है.

इससे पहले मंगलवार, 26 मई को सिद्दारमैया, डीके शिवकुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हुई. पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी इस पूरी चर्चा में शामिल थे. इस बैठक में राज्यसभा की चार सीटों और विधान परिषद की सात सीटों के चुनाव पर भी चर्चा हुई जो 18 जून को होने वाले हैं.

डीके शिवकुमार ने मनवा ली अपनी बात!

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के गुटों के बीच मनमुटाव है. डीके शिवकुमार ढाई साल के सत्ता-साझाकरण फॉर्मूले पर अड़े हुए थे. ये राज्य में सरकार गठन के दौरान ही तय किया गया था. समय के साथ यह विवाद दिल्ली स्थित कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा और कुछ समय तक इस मुद्दे पर टालमटोल करने के बाद आलाकमान को भी फैसला लेना पड़ा. खबरों के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमान ने शिवकुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है और कैबिनेट मंत्रियों के चयन को लेकर दिल्ली में अभी भी विचार-विमर्श जारी है.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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