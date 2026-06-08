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Explainer: अगर 30 दिन तक बंद रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, तो भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

What If Hormuz Close For 30 Days: ईरान और अमेरिका में जारी जंग के बीच होर्मुज संकट गहराता जा रहा है. ऐसे में इसका सीधा असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ रहा है. चलिए आपको बताते हैं अगर 30 दिनों तक होर्मुज बंद रहा तो इसका क्या असर पड़ेगा. क्या कुछ महंगा हो सकता है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 8, 2026, 10:43 PM IST
Explainer: अगर 30 दिन तक बंद रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, तो भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
  • होर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है
  • रास्ता बंद होने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो सकता है
  • तेल महंगा होने का असर भारत में ईंधन कीमतों पर भी पड़ सकता है
  • संकट लंबा खिंचने पर भारत रूस, अमेरिका और अन्य देशों से ज्यादा तेल खरीद सकता है

Strait of Hormuz Close Impact on India: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस वजह से होर्मुज भी बंद है. मिडिल ईस्ट में बढ़ती इस खींचतान के बीच एक सवाल बार-बार उठ रहा है. अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लंबे समय के लिए बंद हो जाए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? खासकर भारत जैसे देश पर, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है. चलिए आपको बताते हैं विस्तार से…

दरअसल, होर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे ऊर्जा उत्पादक देशों का तेल और गैस इसी मार्ग के जरिए एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है.

और पढ़ें: ईरान पर इजरायल का ड्रोन-मिसाइल अटैक, होर्मुज में फंसे 24 भारतीयों को नेवी ने बचाया

क्या असर पड़ेगा?

वर्ल्ड बैंक कमोडिटी मार्केट आउटलुक के मुताबिक, अगर ये रास्ता 30 दिनों के लिए बंद हो जाए तो सबसे पहला असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई देगा. तेल टैंकरों की आवाजाही रुकने या सीमित होने से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी. बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी और निवेशकों की प्रतिक्रिया के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है. भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है. देश अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. ऐसे में अगर खाड़ी क्षेत्र से सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख करना पड़ सकता है.

हालांकि, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने आयात स्रोतों में विविधता लाई है और कई देशों से तेल खरीदना शुरू किया है, फिर भी खाड़ी क्षेत्र का महत्व बना हुआ है. तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ सकता है. हालांकि, खुदरा कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, लेकिन लंबे समय तक ऊंचे अंतरराष्ट्रीय दाम बने रहने पर खरीददारों पर दबाव बढ़ सकता है. परिवहन लागत बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है.

LPG-नेचुरल गैस पर असर?

एलपीजी और प्राकृतिक गैस के बाजार पर भी दबाव देखने को मिल सकता है. भारत घरेलू उपयोग और औद्योगिक जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में गैस आयात करता है. अगर सप्लाई बाधित होती है या कीमतें बढ़ती हैं तो उद्योगों की लागत भी बढ़ सकती है. महंगाई एक और बड़ा मुद्दा बन सकती है. ईंधन महंगा होने पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ता है, जिसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक पर दिखाई देता है. इसलिए होर्मुज में किसी भी लंबे व्यवधान को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय माना जाता है.

हालांकि स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है. भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) तैयार किए हैं, जिनका इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है. इसके अलावा देश रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से भी ऊर्जा खरीद रहा है. इससे तत्काल संकट की संभावना कम होती है. 30 दिन की रुकावट बाजार में अस्थिरता जरूर पैदा करेगी, लेकिन ये अपने आप में ऊर्जा संकट का कारण नहीं बनेगी. असली चुनौती तब पैदा होगी जब ये स्थिति कई महीनों तक बनी रहे.

होर्मुज क्या है?

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) खाड़ी देशों को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला अहम समुद्री मार्ग है. दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है.

अगर होर्मुज 30 दिनों के लिए बंद हो जाए तो सबसे बड़ा असर क्या होगा?

सबसे पहले वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है और ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है.

क्या भारत में पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं?

हां, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार महंगा रहता है तो पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है.

क्या भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है?

भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और विभिन्न देशों से तेल आयात के विकल्प मौजूद हैं, जिससे कुछ समय तक आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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