क्या तबाह हो जाएगा उद्योग... ट्रंप के जेनेरिक दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने से भारत पर क्या होगा असर?

Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह दवा उद्योग पर दो साल बाद 100 फीसदी टैरिफ लगाएंगे. इसके बाद वह टैरिफ को बढ़ाकर 200 फीसदी कर देंगे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 23, 2026, 5:52 PM IST
क्या तबाह हो जाएगा उद्योग... ट्रंप के जेनेरिक दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने से भारत पर क्या होगा असर?
भारत अमेरिका को हर साल करीब 9 अरब डॉलर का फार्मास्युटिकल निर्यात करता है. (photo credit, credit AI)
  • डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया
  • दो साल बाद लगेगा 100 फीसदी टैरिफ
  • फिर इसे 200 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा
  • 9 अरब डॉलर का फार्मास्युटिकल निर्यात है यूएस को

Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जेनरिक दवा उद्योग को बड़ा झटका देते हुए 200 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा, अमेरिका में लाई जा रही सभी जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त 2026 से अगले दो साल तक जीरो प्रतिशत टैरिफ लागू रहेगा. इसके बाद जेनेरिक दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. उसके बाद इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा. आइये जानते हैं कि इससे भारत का दवा उद्योग (pharmaceutical industry) कितना प्रभावित होगा.

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री अमेरिकी बाजार पर निर्भर है. वहां से भारत को काफी रेवेन्यू मिलता है. 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के कुल फार्मास्युटिकल निर्यात का 35 फीसदी हिस्सा अमेरिका गया था. इसमें से 95 फीसदी जेनरिक दवाएं थीं.

और पढ़ें: ट्रंप का नया टैरिफ बम! जेनेरिक दवाओं पर 200% शुल्क का ऐलान, क्या भारत के फार्मा बिजनेस पर भी खतरा

कमाई का कितना हिस्सा यूएस से आ रहा?

भारत की प्रमुख दवा कंपनियां अपनी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाज़ार से हासिल करती हैं. वित्त वर्ष 2025 में, इसमें ग्लैंड फार्मा की 54%, अरबिंदो फार्मा की 47% और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज की 45% कमाई अमेरिका से आई थी.

अमेरिका के बाजार में भारत कितना मजबूत?

भारत ने पिछले दशक में अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम में अपनी मौजूदगी को सफलतापूर्वक दोगुना कर लिया है. अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं के कुल बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी 2013 में लगभग 21 फीसदी से बढ़कर 2022 में 42 फीसदी हो गई. वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका को किए गए फार्मास्युटिकल निर्यात का मूल्य 8.73 अरब अमेरिकी डॉलर था.

टैरिफ लगने के बाद भारत को होगा कितना आर्थिक नुकसान?

अनुमान है कि जब 100 फीसदी और 200 फीसदी टैरिफ लग जाएगा तो भारत 9 अरब डॉलर के रेवन्यू का एक बड़ा हिस्सा खो देगा. जो अभी कुल फार्मास्युटिकल निर्यात का 38 फीसदी है.

क्या है बचाव का रास्ता?

पहली बात तो टैरिफ लागू होने में अभी दो साल का वक्त बाकी है. भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते के नतीजे भी इस नीति के अंतिम प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं, यानी ट्रेड डील के बाद अमेरिका राहत दे सकता है. लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारतीय कंपनियां अमेरिका में ही फैक्ट्रियां लगाकर उत्पादन शुरू कर देती हैं, तो वे दवा निर्यात घटा सकती हैं और टैरिफ से बच सकती हैं. लेकिन इससे भारत में रोजगार पर असर पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, पहले ही अमेरिका में कई बड़ी फॉर्मा कंपनियों ने फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया है और कुछ फैक्ट्री तो चलने भी लगी हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.