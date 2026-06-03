क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस? जिसे लेकर 25 कमरों वाला होटल चल रहा था मालवीय नगर में

Malviya Nagar Fire: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई, उसमें कई खामियां और अनियमितताएं मिली हैं. वह बिना फायर एनओसी के चल रहा था और उसमें आने-जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था. इसके अलावा भी कई दूसरी गंभीर अनियमितताएं थीं, जिनकी अब जांच की जा रही है.
जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में आगे यह भी पता चला है कि इस प्रॉपर्टी को ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ (B&B) कैटेगरी के तहत सिर्फ छह कमरों के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन कथित तौर पर यहां लगभग 25 कमरे चलाए जा रहे थे.
बेड एंड ब्रेकफास्ट का हिंदी भाषा में अर्थ है बिस्तर और नाश्ता. B&B एक्ट 2007 के तहत लाइसेंस धारक किसी मेहमान को रात में रुकने के लिए कमरे और सुबह नाश्ता दे सकता है.
शर्त यह है कि इमारत कमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू होनी चाहिए. यानी ऐसे घर जिनमें दो से तीन अतिरिक्त कमरे हैं. यह लाइसेंस सिर्फ ऐसे घर के लिए मिल सकता है, जिसका मालिक भी वहां रहता है. यह इसकी सबसे अहम शर्त है. बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के साथ कमर्शियल होटल को नहीं चलाया जा सकता, न ही इमारत में रेस्टोरेंट हो सकता है.
दिल्ली में इंक्रीडिबल इंडिया अभियान के तहत 2007 में बेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट बना था. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई. ऐसा राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से किया गया था. ताकि ढेर सारे पर्यटक आएं तो होटल की कमी को पूरा किया जा सके और घरों में पर्यटकों को मेहमानों की तरह ठहराया जा सके.
इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है. 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है. मैक्स अस्पताल की ओर से बताया गया है कि सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है.
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