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क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस? जिसे लेकर 25 कमरों वाला होटल चल रहा था मालवीय नगर में

Malviya Nagar Fire: हौज रानी इलाके में मौजूद 'फ्लोरिश स्टे B and B' में सुबह करीब 8.45 बजे आग लगी थी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 3, 2026, 2:50 PM IST
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस? जिसे लेकर 25 कमरों वाला होटल चल रहा था मालवीय नगर में
जांच चल रही है कि क्या होटल में आग से सुरक्षा के लिए ज़रूरी उपकरण मौजूद थे. (photo credit ANI, for representation only)

Malviya Nagar Fire: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई, उसमें कई खामियां और अनियमितताएं मिली हैं. वह बिना फायर एनओसी के चल रहा था और उसमें आने-जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था. इसके अलावा भी कई दूसरी गंभीर अनियमितताएं थीं, जिनकी अब जांच की जा रही है.

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जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में आगे यह भी पता चला है कि इस प्रॉपर्टी को ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ (B&B) कैटेगरी के तहत सिर्फ छह कमरों के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन कथित तौर पर यहां लगभग 25 कमरे चलाए जा रहे थे.

क्या होता है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस

बेड एंड ब्रेकफास्ट का हिंदी भाषा में अर्थ है बिस्तर और नाश्ता. B&B एक्ट 2007 के तहत लाइसेंस धारक किसी मेहमान को रात में रुकने के लिए कमरे और सुबह नाश्ता दे सकता है.

घरेलू इमारत

शर्त यह है कि इमारत कमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू होनी चाहिए. यानी ऐसे घर जिनमें दो से तीन अतिरिक्त कमरे हैं. यह लाइसेंस सिर्फ ऐसे घर के लिए मिल सकता है, जिसका मालिक भी वहां रहता है. यह इसकी सबसे अहम शर्त है. बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के साथ कमर्शियल होटल को नहीं चलाया जा सकता, न ही इमारत में रेस्टोरेंट हो सकता है.

दिल्ली में क्यों बांटे गए ये लाइसेंस

दिल्ली में इंक्रीडिबल इंडिया अभियान के तहत 2007 में बेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट बना था. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई. ऐसा राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से किया गया था. ताकि ढेर सारे पर्यटक आएं तो होटल की कमी को पूरा किया जा सके और घरों में पर्यटकों को मेहमानों की तरह ठहराया जा सके.

बड़ी बातें

  • यह भीषण आग बुधवार को लगी
  • मरने वालों में ज़्यादातर विदेशी नागरिक
  • ये सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के विदेशी नागरिक थे

इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है. 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है. मैक्स अस्पताल की ओर से बताया गया है कि सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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