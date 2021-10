What is ABHYAS: भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से देश में ही विकसित हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (हीट) ‘अभ्यास’ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. डीआरडीओ के सूत्रों ने यह जानकारी दी. इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है.Also Read - DRDO Recruitment 2021: DRDO में इन विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता, होगी अच्छी सैलरी

सूत्रों ने कहा कि रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल निगरानी प्रणाली (ईटीओएस) समेत दूरमापी तथा अनेक सेंसरों के माध्यम से लक्षित यान के कामकाज पर निगरानी रखी गयी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) को बधाई दी.

High-Speed Expendable Aerial Target #ABHYAS successfully flight-tested by @DRDO_India. The vehicle can be used as an aerial target for evaluation of various missile systems.

Press Release 👇https://t.co/x2ALwwp9tT@DefenceMinIndia@AjaybhattBJP4UK@drajaykumar_ias @PIB_India pic.twitter.com/c9euzPYUGk

— A. Bharat Bhushan Babu (@SpokespersonMoD) October 22, 2021