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क्या है AFSPA? क्यों होता है इसका विरोध? हट गया ये कानून तो आम आदमी को क्या फायदा

Armed Forces Special Powers Act: सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) 1958 में बनाया गया था. इसे सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में नगा उग्रवाद से निपटने के लिए लागू किया गया. बाद में ये 1990 के दौरान जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो गया.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 12, 2026, 8:58 PM IST
क्या है AFSPA? क्यों होता है इसका विरोध? हट गया ये कानून तो आम आदमी को क्या फायदा
केंद्र सरकार ने सेना को कानूनी सुरक्षा और विशेष अधिकार देने के लिए 1958 में AFSPA लागू किया.

भारत में जब भी सुरक्षा, आतंकवाद या मानवाधिकारों की बहस छिड़ती है, तो एक कानून का नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है. ये कानून है AFSPA. यानी Armed Forces (Special Powers) Act. यह कानून दशकों से देश के कई संवेदनशील इलाकों में लागू रहा है. लेकिन, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अगले साल एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से हटा लिया जाएगा.

आइए जानते हैं क्या है AFSPA? इस कानून की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? इसे लेकर क्या विवाद है? किन राज्यों में अब भी लागू है AFSPA?

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आखिर क्या है AFSPA?

AFSPA एक स्पेशल एक्ट है. ये आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को उन क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकार देता है, जिन्हें सरकार ‘अशांत क्षेत्र’ या ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ घोषित करती है. इस कानून का मकसद ऐसे इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, जहां सामान्य प्रशासन के लिए उग्रवाद, आतंकवाद या हिंसक गतिविधियां के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं.

इसे सामान्य पुलिस कार्रवाई और पूर्ण सैन्य शासन (मार्शल लॉ) के बीच की व्यवस्था माना जाता है. यानी जब राज्य की पुलिस स्थिति संभालने में सक्षम नहीं होती, तब सेना को विशेष अधिकार देकर तैनात किया जाता है.

AFSPA की जरूरत क्यों पड़ी?

आजादी के बाद पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अलगाववादी आंदोलनों और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी थीं. स्थानीय प्रशासन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया था. ऐसे में केंद्र सरकार ने सेना को कानूनी सुरक्षा और विशेष अधिकार देने के लिए 1958 में AFSPA लागू किया.

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इस कानून को लाने के पीछे कई कारण थे. जैसे-स्थानीय प्रशासन की सीमित क्षमता, लगातार बढ़ती हिंसा, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां और नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की तैनाती को कानूनी आधार देना.

AFSPA से आर्मी को क्या मिल जाते हैं अधिकार?

  •  AFSPA कानून लागू होने पर सुरक्षाबल किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वॉरन्ट के गिरफ्तार कर सकते हैं.
  • ये कानून संदिग्ध व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने की भी परमिशन देता है.
  • इस कानून के तहत सुरक्षाबलों को किसी के भी घर या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिला है.
  • अगर सुरक्षाबलों को ऐसा अंदेशा होता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं, तो उसे तबाह किया जा सकता है. वाहनों को रोककर उनकी तलाशी भी ली जा सकती है.
  • बड़ी बात ये है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे, तब तक सुरक्षाबलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.

क्यों होता है इस कानून का विरोध?

AFSPA के समर्थकों का कहना है कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है. इससे सुरक्षा बलों को तेजी से कार्रवाई करने की शक्ति मिलती है.

वहीं, आलोचकों का तर्क है कि यह कानून सुरक्षा बलों को अत्यधिक अधिकार देता है, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका बढ़ जाती है. इसी वजह से वर्षों से इसके खिलाफ कई आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे हैं.

किन राज्यों में अब भी लागू है AFSPA?

  • पिछले कुछ साल में सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद AFSPA का दायरा काफी कम हुआ है. मौजूदा समय में यह कानून सिर्फ पूर्वोत्तर के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में लागू है.
  • नगालैंड में ये कानून 8 जिलों और कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रभावी है. अरुणाचल प्रदेश में इसका दायरा सिर्फ तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तक है. नामसाई जिले के कुछ थाना क्षेत्रों में भी ये कानून लागू है.
  • असम में अब यह सिर्फ कुछ जिलों में लागू है, जबकि मणिपुर में इंफाल नगर क्षेत्र और कुछ अन्य पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में ये कानून प्रभावी है.

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कैसे घटता गया AFSPA का दायरा?

सरकार अब हर 6 महीने में ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ की स्थिति की समीक्षा करती है. सुरक्षा हालात बेहतर होने पर AFSPA का क्षेत्र कम किया जाता है. एक समय ऐसा था जब पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से AFSPA के दायरे में आते थे, लेकिन सुरक्षा हालात में सुधार के साथ सरकार ने इसे धीरे-धीरे हटाना शुरू किया है. साल 2015 में त्रिपुरा से AFSPA पूरी तरह हटा लिया गया. 2018 में मेघालय को भी इस कानून से मुक्त कर दिया गया. मिजोरम में यह कानून कभी लागू ही नहीं हुआ. 2022 में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए असम के 23 जिलों और नगालैंड के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से AFSPA हटाने की घोषणा की. इसके बाद भी कई इलाकों में इसका दायरा लगातार घटाया गया.

AFSPA हटा तो आदमी को क्या फायदा?

अगर अफस्पा हटता है, तो सुरक्षाबलों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. जिस तरह अभी सुरक्षाबल बिना वॉरन्ट किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, उनपर गोली चला सकते हैं, अफस्पा हटाने के बाद ये सब नहीं हो सकेगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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