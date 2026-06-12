क्या है AFSPA? क्यों होता है इसका विरोध? हट गया ये कानून तो आम आदमी को क्या फायदा

भारत में जब भी सुरक्षा, आतंकवाद या मानवाधिकारों की बहस छिड़ती है, तो एक कानून का नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है. ये कानून है AFSPA. यानी Armed Forces (Special Powers) Act. यह कानून दशकों से देश के कई संवेदनशील इलाकों में लागू रहा है. लेकिन, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अगले साल एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से हटा लिया जाएगा.
आइए जानते हैं क्या है AFSPA? इस कानून की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? इसे लेकर क्या विवाद है? किन राज्यों में अब भी लागू है AFSPA?
AFSPA एक स्पेशल एक्ट है. ये आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को उन क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकार देता है, जिन्हें सरकार ‘अशांत क्षेत्र’ या ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ घोषित करती है. इस कानून का मकसद ऐसे इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, जहां सामान्य प्रशासन के लिए उग्रवाद, आतंकवाद या हिंसक गतिविधियां के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं.
इसे सामान्य पुलिस कार्रवाई और पूर्ण सैन्य शासन (मार्शल लॉ) के बीच की व्यवस्था माना जाता है. यानी जब राज्य की पुलिस स्थिति संभालने में सक्षम नहीं होती, तब सेना को विशेष अधिकार देकर तैनात किया जाता है.
आजादी के बाद पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अलगाववादी आंदोलनों और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी थीं. स्थानीय प्रशासन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया था. ऐसे में केंद्र सरकार ने सेना को कानूनी सुरक्षा और विशेष अधिकार देने के लिए 1958 में AFSPA लागू किया.
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इस कानून को लाने के पीछे कई कारण थे. जैसे-स्थानीय प्रशासन की सीमित क्षमता, लगातार बढ़ती हिंसा, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां और नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की तैनाती को कानूनी आधार देना.
AFSPA के समर्थकों का कहना है कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है. इससे सुरक्षा बलों को तेजी से कार्रवाई करने की शक्ति मिलती है.
वहीं, आलोचकों का तर्क है कि यह कानून सुरक्षा बलों को अत्यधिक अधिकार देता है, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका बढ़ जाती है. इसी वजह से वर्षों से इसके खिलाफ कई आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे हैं.
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सरकार अब हर 6 महीने में ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ की स्थिति की समीक्षा करती है. सुरक्षा हालात बेहतर होने पर AFSPA का क्षेत्र कम किया जाता है. एक समय ऐसा था जब पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से AFSPA के दायरे में आते थे, लेकिन सुरक्षा हालात में सुधार के साथ सरकार ने इसे धीरे-धीरे हटाना शुरू किया है. साल 2015 में त्रिपुरा से AFSPA पूरी तरह हटा लिया गया. 2018 में मेघालय को भी इस कानून से मुक्त कर दिया गया. मिजोरम में यह कानून कभी लागू ही नहीं हुआ. 2022 में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए असम के 23 जिलों और नगालैंड के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से AFSPA हटाने की घोषणा की. इसके बाद भी कई इलाकों में इसका दायरा लगातार घटाया गया.
अगर अफस्पा हटता है, तो सुरक्षाबलों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. जिस तरह अभी सुरक्षाबल बिना वॉरन्ट किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, उनपर गोली चला सकते हैं, अफस्पा हटाने के बाद ये सब नहीं हो सकेगा.
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