AI Impact Summit: AI के बाद आने वाला है AGI, बदल जाएगी पूरी दुनिया , दिग्गज ने किया बड़ा दावा?

What is AGI: यान लेकन ने एआई इंपैक्ट समिट में कहा कि अभी भी ऐसा कोई रोबोट नहीं है जो बिल्ली जैसा भी काम कर सके.

Published: February 19, 2026 6:58 AM IST
By Vineet Sharan | Edited by Vineet Sharan
What is AGI: एआई के बाद एजीआई (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) आएगा. लेकिन इंसान अभी भी इसे कई साल दूर है. फ्रेंच-अमेरिकन साइंटिस्ट और डीप लर्निंग की शुरुआत करने वालों में से एक यान लेकन ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में ये बात कही है.

कौन हैं यान लेकन

65 साल के फ्रेंच-अमेरिकन साइंटिस्ट ने यान लेकन AI के दिग्गज हैं. जिन्होंने न्यूरल नेटवर्क में कई नए काम किए, जो मॉडर्न कंप्यूटर और डीप लर्निंग की नींव बना है. मेटा में काम करने के बाद उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसका मकसद AI सिस्टम की एक नई नस्ल बनाना है जो असली दुनिया को समझे. साथ ही जिनकी यादाश्त बनी रहे, जो तर्क और योजना बना सकें, और जिन्हें नियंत्रित किया जा सके.

क्या कहा है लेकन ने

यान लेकन ने कहा, मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो अभी तक AI में चर्चा का विषय नहीं है. वर्ल्ड मॉडल. अगर हम चाहते हैं कि AI सिस्टम असली दुनिया को समझें और इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस तक पहुंचें. सिर्फ भाषा, कोडिंग या मैथ में ही नहीं, बल्कि हर चीज में तो हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो दुनिया को सच में सहज स्तर पर समझें, जैसे बच्चे सीखते हैं कि दुनिया कैसे काम करती.

यान लेकन ने आगे कहा, हम हाई-लेवल रीज़निंग की बात नहीं कर रहे हैं बस सामान्य भौतिक समझ और नियंत्रण की. आप यह साफ देख सकते हैं हमारे पास अभी भी ऐसा कोई रोबोट नहीं है जो बिल्ली जैसा काम कर सके.

AGI क्या है?

AGI (Artificial General Intelligence) एआई से ज्यादा विकसित होगा. यह इंसान की तरह समझ और सीख सकेगा. इसमें कॉमन सेंस, तर्कशक्ति और निर्णय लेने जैसी क्षमताएं होंगी. वर्तमान AI सिर्फ भाषा, इमेज, कोडिंग तक सीमित है, जबकि AGI हर तरह के कार्य करने की क्षमता रखेगा. यह ठीक वैसे काम करेगा जैसे इंसान अपने अनुभव से सीखकर खुद को बेहतर बनाते हैं. एजीआई से हेल्थ, इंडस्ट्री और रिसर्च सेक्टर को काफी उम्मीदे हैं.

बड़ी बातें

  1. इसे ‘Strong AI’ भी कहा जाता है
  2. मौजूदा एआई जैसे ChatGPT को ‘Narrow AI’ कहा जाता है
  3. AGI केवल डेटा प्रोसेस नहीं करेगा, बल्कि इंसानों की तरह तर्क करेगा और योजना बनाएगा
  4. AGI में खुद की समझ और भावनाओं जैसी चीजें विकसित हो सकती हैं, यही एक विवादित विषय है

